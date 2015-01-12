2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
32PFK4009/12
Full HD LED TV
Evinizdeki herkes Philips 4100 serisi Full HD LED TV'nin parlak ve net görüntüsüne bayılacak. Minimalist tasarım, canlı görüntüler ve mükemmel sesiyle evinizde tüm odalar için ideal bir seçimdir.
81 cm (32 inç)
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Tasarımı, dekorunuza uyum sağlayacak modern bir görünüme sahiptir. TV'niz kapalıyken de açıkken olduğu kadar güzel görünür.
Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.
Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de ses sinyallerini taşıyan tek bir HDMI kablosuyla kablo karmaşasından kurtulun. Sıkıştırılmamış sinyalleri kullanan HDMI, kaynaktan ekrana en yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev sinema sisteminde çoğu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız olur.
1.3
5 üzerinden
9
İncelemeler
cotanak35
12/01/2015
Türkiye
bu ürün cok kitleniyor
merhaba bundan önce kullandığım tüplü televizyonumda philips di ve cok memnundum.Bu yüzden tercih ettim fakat hayal kırıklığı yaşadım televizyon il acılışta cok bekliyor. kanallar arası geciş yavaş zaman zaman donmalar oluyor.kanal secim menüsü ve sırama yapmak zor.
Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV için yapılmıştır
Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV için yapılmıştır
shnz
07/11/2015
Türkiye
kitleniyor
sürekli kitlenmesi ve tvnin kendine kendine kapanıp açılması sorun çıkarıyor
Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV için yapılmıştır
Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV için yapılmıştır
metehan3434
13/12/2021
Türkiye
berbat
güncelleme yapamıyorum. Teknoloji çağında taş devrini yaşıyorum resmen. Berbat kelimesinin karşılığı tam olarak bu televizyon. Bir daha evime bu marka pil dahi sokmam...
Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-12-13
Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-12-13
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
Pause TV ve USB kayıt için yazılım yükseltmesi gerekir. Yazılım güncellemesi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen www.philips.com/TV adresini ziyaret edin ve destek bağlantısına tıklayın.
USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.