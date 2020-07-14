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Üretimden kaldırıldı

Ultra Geniş Renkli Kıvrımlı LCD monitör

328E9QJAB/00

3.8

| (9) İncelemeler

Muhteşem renk, son derece etkileyici görünüm

Philips Kıvrımlı Monitörler ile gerçekçi görüntüleme deneyimi. 32 inç kıvrımlı E Line monitör, muhteşem Full HD görüntü kalitesiyle son derece gerçekçi bir görüntü deneyimi sunar. Ultra Wide-Color teknolojisinin sunduğu renk kalitesiyle görüntüleriniz hayat bulacak!

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Muhteşem renk, son derece etkileyici görünüm

  • E Line

  • 32 (80 cm / 31,5 inç diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Daha gerçekçi bir deneyim için kıvrımlı ekran tasarımı

Daha gerçekçi bir deneyim için kıvrımlı ekran tasarımı

Masaüstü monitörler, kıvrımlı tasarıma uyacak şekilde kişisel bir kullanıcı deneyimi sunar. Kıvrımlı ekran çok yoğun hissedilmeyen ancak hoş bir gerçekçi deneyim sunarak masanızın tam merkezinde hissetmenize olanak tanır.

Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesiyle daha canlı görüntüler

Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesiyle daha canlı görüntüler

Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.

VA ekran harika görüntüler ve geniş izleme açıları sunar

VA ekran harika görüntüler ve geniş izleme açıları sunar

Philips VA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, web'de gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayarak net görüntüler verir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.8

5 üzerinden

9

İncelemeler

2

14/07/2020

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

GÜZEL

Piyasadaki tüm ürünleri araştırdıktan sonra bu ekranda karar kıldım çok memnunum keşke 27 inc olanı alsaydım.

Avantajlar

gayet güzel

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 246E9QJAB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-06-14

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 246E9QJAB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-06-14

19/03/2020

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Harika

Çok beğendim canlı görüntü ve doğal renkler ve 1080 p ayrıcalığı, birde philips enerji tüketimi farkıyla, tavsiye ederim çok teşekkürler philips daha iyilerini bekliyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 246E9QJAB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-11-18

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 246E9QJAB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-11-18

08/12/2019

Türkiye

Türkiye

Başarılı

Fiyatına göre piyasadaki en iyi kavisli, 1080p, çerçevesiz ve antiglare ekranlı monitör Ölü piksel yok, çok az (siyahta) ışık sızması var. Enerji tüketimi ise piyasadaki diğer monitörlerle aynı. Boş yorumlara bakmayın, 1080p yeter derseniz bu mönitörü kesinlikle öneririm.

Avantajlar

Tasarım, fiyat, parlaklık, antiglare ve kavisli ekran

Dezavantajlar

yok

Bu değerlendirme 278E9QJAB Ultra Geniş Renkli Kıvrımlı LCD monitör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-11-08

Bu değerlendirme 278E9QJAB Ultra Geniş Renkli Kıvrımlı LCD monitör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-11-08

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Yasal Uyarılar

  1. Ekran kavisinin mm cinsinden yarıçapı

  2. Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.

  3. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  4. NTSC Alanı, CIE 1976 temel alınarak

  5. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınarak

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.

  7. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.