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  • Ultra Geniş Renkli Kıvrımlı LCD monitör
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  • Ultra Geniş Renkli Kıvrımlı LCD monitör
    Ön ürün fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

Ultra Geniş Renkli Kıvrımlı LCD monitör

328E9FJAB/00

Muhteşem renk, son derece etkileyici görünüm

Philips Kıvrımlı Monitörler ile gerçekçi görüntüleri deneyimleyin. 32 inç kıvrımlı E Line monitör, kristal netliğindeki muhteşem QHD görüntü kalitesiyle son derece gerçekçi bir görüntü deneyimi sunar. Ultra wide-color özelliğinin sunduğu renk kalitesiyle görüntüleriniz hayat bulacak!

Tüm avantajları görüntüleyin

kristal netliğinde ayrıntılar ile

Muhteşem renk, son derece etkileyici görünüm

  • E Line

  • 32 (80 cm / 31,5 inç diag.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Daha gerçekçi bir deneyim için kıvrımlı ekran tasarımı

Daha gerçekçi bir deneyim için kıvrımlı ekran tasarımı

Masaüstü monitörler, kıvrımlı tasarıma uyacak şekilde kişisel bir kullanıcı deneyimi sunar. Kıvrımlı ekran çok yoğun hissedilmeyen ancak hoş bir gerçekçi deneyim sunarak masanızın tam merkezinde hissetmenize olanak tanır.

Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesiyle daha canlı görüntüler

Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesiyle daha canlı görüntüler

Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.

VA ekran harika görüntüler ve geniş izleme açıları sunar

VA ekran harika görüntüler ve geniş izleme açıları sunar

Philips VA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, web'de gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayarak net görüntüler verir.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. Ekran kavisinin mm cinsinden yarıçapı

  2. Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.

  3. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  4. NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır

  5. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.

  7. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.