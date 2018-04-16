2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
328E9FJAB/00
Muhteşem renk, son derece etkileyici görünüm
Philips Kıvrımlı Monitörler ile gerçekçi görüntüleri deneyimleyin. 32 inç kıvrımlı E Line monitör, kristal netliğindeki muhteşem QHD görüntü kalitesiyle son derece gerçekçi bir görüntü deneyimi sunar. Ultra wide-color özelliğinin sunduğu renk kalitesiyle görüntüleriniz hayat bulacak!
E Line
32 (80 cm / 31,5 inç diag.)
2560 x 1440 (QHD)
Masaüstü monitörler, kıvrımlı tasarıma uyacak şekilde kişisel bir kullanıcı deneyimi sunar. Kıvrımlı ekran çok yoğun hissedilmeyen ancak hoş bir gerçekçi deneyim sunarak masanızın tam merkezinde hissetmenize olanak tanır.
Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.
Philips VA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, web'de gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayarak net görüntüler verir.
Yorumlar
Ekran kavisinin mm cinsinden yarıçapı
Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır
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Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.