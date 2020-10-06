Ne istediğini bilenlere Bu ürüne karşılaştırma sitelerinde geçirdiğim 2 ayın sonunda karar verdim; hepsiburada satıcısından aldım ve 3 günlük kullanım sonucunda çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Öncelikle ofis uygulamaları, web tarama, video izlemek ve döküman okumak gibi işlerle uğraşıyorum yani profesyonel oyuncu değilim - bu demek değildir ki oyuncular alamaz - . Neden bu üründe karar kıldığımı özetle aktarmam gerekirse: -Yüksek piksel yoğunluğu (PPI) : Bu bütçede bir monitörde Inch başına pikselin 135'in altına düşmemesi gerekir. Göz yorgunluğunun önüne geçmek için buna dikkat etmek gerekir. -Pulse-Width Modulation: PWM monitörlerde göz yorgunluğu özellikle gece kullanımlarında artar. Philips 328E1CA 'nın kullandığı panelde PWM olmaması tercih edilir olmasını sağladı. -31.5" ekran: Aynı anda 4 pencereyi rahatça açabiliyor olmak üretkenliğin artması için çok güzel bir özellik. -VA Panel: Bu boyutta bir ekranda yüksek statik kontrast yakalamak için yani canlı ve gerçek renkler için VA panel şart. -Dizayn: Curved ekran dizaynı çok estetik görünüyor. Ek olarak ince çerçeve olması ve aktif görüntü alınan alanın +90% olması başlı başlına estetik olmasını sağlıyor. -Marka ve malzeme kalitesi: Tüm bunlara ek olarak philips cihazlarından aldığım tatmin ve malzeme kalitesi bu ekranı tereddütsüz tercih etmeme yol açmıştır. Olumsuz/Nötr: -Birçok monitörde hoparlör yokken bu monitörde var. Tabiki sinema sistemi gibi değil ama iş görüyor, ses kalitesi ortalama seviyede. -Ekran frekansı: Yukarıdaki özellikler varken bir şeyden feragat etmeniz gerek, o da ekran yenileme sıklığı. Yani üst seviye bir oyuncuysanız, FPS türde oynamaksa amacınız kontrasttan feragat edip 144 hz IPS monitör de düşünebilirsiniz. 60 hz benim için yeterli.