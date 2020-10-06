2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Sürükleyici deneyim
32 inç kıvrımlı E Line monitör, şık bir tasarımla son derece sürükleyici bir deneyim sunar. Ultra geniş renk ve AMD FreeSync özelliklerine sahip kristal netliğindeki QHD, görsellerinize hayat katar!
E Line
32 (80 cm / 31,5 inç diag.)
2560 x 1440 (QHD)
Philips VA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, web'de gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayarak net görüntüler verir.
Bu monitör, daha düzenli bir çalışma alanı için şık bir kablo yönetimi çözümü sunar. Artık kabloları bir araya getirip bağlamanıza gerek yok. Uzun yuva kablolar için gizli bir saklama alanı sağlar. Böylece küçük alanlar veya duvara ya da pencereye bakan masalar başta olmak üzere birçok ortamda şık bir görünüm elde edersiniz. Bu tasarım, kablo dağınıklığını ortadan kaldırarak daha düzenli bir masada çalışmanızı sağlar.
LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
fotoduvar
06/10/2020
Türkiye
Güzel monitör, daha büyüğü düşünülebilir.
22 inc monitörü 10 sene kadar kullandım. Gayet güzel. Ancak daha geniş alanda çalışma ihtiyacı olduğu için monitör büyütmeyi tercih ettim. 27 inç bakmıştım. 32 daha mantıklı göründü. Emin olun 44 olsa daha iyi olacaktı diyebiliyorum. Çünkü 22 de 1 kilo elme yerken 32 de 2 kilo elma yetmiyor. 44 olmalıydı. Ancak tabi bütçe vb çok önemli. Ürünün performansı veya çalışma şekline söylenecek söz yok. Özellikleri biraz daha kısa kolay anlaşılır, olsa fena olmazdı, yoksa şimdi bizim için atıl.
Avantajlar
Daha geniş alanda çalışma imkanı sunuyor
Dezavantajlar
Kabloları monitör arkasına dikey konumlandırılmış, Çözünürlük karşısında monitör küçük kalıyor.
Bu değerlendirme 328E1CA Ultra Geniş Renkli Kıvrımlı LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-04-06
Bu değerlendirme 328E1CA Ultra Geniş Renkli Kıvrımlı LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-04-06
Gorkem K.
19/04/2020
Türkiye
Estetik ve Kalite
Ne istediğini bilenlere Bu ürüne karşılaştırma sitelerinde geçirdiğim 2 ayın sonunda karar verdim; hepsiburada satıcısından aldım ve 3 günlük kullanım sonucunda çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Öncelikle ofis uygulamaları, web tarama, video izlemek ve döküman okumak gibi işlerle uğraşıyorum yani profesyonel oyuncu değilim - bu demek değildir ki oyuncular alamaz - . Neden bu üründe karar kıldığımı özetle aktarmam gerekirse: -Yüksek piksel yoğunluğu (PPI) : Bu bütçede bir monitörde Inch başına pikselin 135'in altına düşmemesi gerekir. Göz yorgunluğunun önüne geçmek için buna dikkat etmek gerekir. -Pulse-Width Modulation: PWM monitörlerde göz yorgunluğu özellikle gece kullanımlarında artar. Philips 328E1CA 'nın kullandığı panelde PWM olmaması tercih edilir olmasını sağladı. -31.5" ekran: Aynı anda 4 pencereyi rahatça açabiliyor olmak üretkenliğin artması için çok güzel bir özellik. -VA Panel: Bu boyutta bir ekranda yüksek statik kontrast yakalamak için yani canlı ve gerçek renkler için VA panel şart. -Dizayn: Curved ekran dizaynı çok estetik görünüyor. Ek olarak ince çerçeve olması ve aktif görüntü alınan alanın +90% olması başlı başlına estetik olmasını sağlıyor. -Marka ve malzeme kalitesi: Tüm bunlara ek olarak philips cihazlarından aldığım tatmin ve malzeme kalitesi bu ekranı tereddütsüz tercih etmeme yol açmıştır. Olumsuz/Nötr: -Birçok monitörde hoparlör yokken bu monitörde var. Tabiki sinema sistemi gibi değil ama iş görüyor, ses kalitesi ortalama seviyede. -Ekran frekansı: Yukarıdaki özellikler varken bir şeyden feragat etmeniz gerek, o da ekran yenileme sıklığı. Yani üst seviye bir oyuncuysanız, FPS türde oynamaksa amacınız kontrasttan feragat edip 144 hz IPS monitör de düşünebilirsiniz. 60 hz benim için yeterli.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 328E1CA Ultra Geniş Renkli Kıvrımlı LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-03-19
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 328E1CA Ultra Geniş Renkli Kıvrımlı LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-03-19
Ekran kavisinin mm cinsinden yarıçapı
Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır
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Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.