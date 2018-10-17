2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Deneyiminizi zenginleştirin
Bu büyük Philips ekran ile izleme deneyiminizi zenginleştirin. Bu geniş 32 inç full HD ekranla kendinizi oyunun içindeymiş gibi hissedebilir, hatta çalışmanızı genişletmeniz için ihtiyaç duyduğunuz alana sahip olabilirsiniz.
E Line
32 (80 cm / 31,5 inç görülebilir alan)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.
Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
aekavraz
17/10/2018
Türkiye
Çalışma isteğimi yükseltiyor
Evimde kullanıyor şık ve yeterince estetik, görüntü son derece net ve canlı, hoperlörü olmasına rağmen gayet kibar, üstelik hafif. Philips daha iyiyisi yine philips dir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 246E7QDAB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 246E7QDAB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
HDMI kabloları bölgeye ve modele göre değişiklik gösterir.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir