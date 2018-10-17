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Üretimden kaldırıldı

LCD ekran

323E7QDAB/00

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Deneyiminizi zenginleştirin

Bu büyük Philips ekran ile izleme deneyiminizi zenginleştirin. Bu geniş 32 inç full HD ekranla kendinizi oyunun içindeymiş gibi hissedebilir, hatta çalışmanızı genişletmeniz için ihtiyaç duyduğunuz alana sahip olabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Deneyiminizi zenginleştirin

  • E Line

  • 32 (80 cm / 31,5 inç görülebilir alan)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

Multimedya için dahili stereo hoparlör

Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

17/10/2018

Türkiye

Türkiye

Çalışma isteğimi yükseltiyor

Evimde kullanıyor şık ve yeterince estetik, görüntü son derece net ve canlı, hoperlörü olmasına rağmen gayet kibar, üstelik hafif. Philips daha iyiyisi yine philips dir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 246E7QDAB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 246E7QDAB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır

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  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. HDMI kabloları bölgeye ve modele göre değişiklik gösterir.

  3. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir