Quad HD 2560 x 1440 piksele sahip CrystalClear görüntüler

Bu Philips ekranlar, CrystalClear, Quad HD 2560 x 1440 piksel görüntüler sunar. Yüksek performanslı panelleri, yüksek yoğunluklu piksel sayısının yanı sıra yüksek bant genişliğine sahip kaynakları destekleme özelliğine sahip olan bu yeni ekranlar, görüntülerinizin ve grafiklerinizin hayata geçmesini sağlayacak. CAD-CAM çözümleri için olağanüstü ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyan ve 3D grafik uygulamaları kullanan bir profesyonel veya büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finans sihirbazı olmanızdan bağımsız olarak, Philips ekranlar size CrystalClear görüntüler sunar.