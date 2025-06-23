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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
27M2N3501PA/00
Oyun ufkunuzu genişletin
Bu 27 inç Hızlı IPS monitör, oyunlarda keskin görseller sunar. Hız aşırtma özelliğine sahip 260 Hz yenileme hızı ve 0,3 ms Smart MBR ile net görsellere sahip yüksek kaliteli çok yönlü oyun deneyimi elde edebilirsiniz.
Evnia 3000
68,5 cm (27 inç)
2560 x 1440 (Quad HD)
Philips Evnia, en yoğun, sürükleyici ve aksiyon odaklı oyunları oynarken hız aşırtma imkanı sağlayan 260 Hz yenileme hızıyla son derece akıcı ve gecikmesiz bir oyun deneyimi sunar. Özellikle FPS ve yarış oyunları gibi hızlı tempolu oyunlarda üstün hareket hızı ve net görseller sunar. Daha etkileyici ve gerçekçi bir oyun deneyimi yaşarsınız.
Giriş gecikmesi, bağlı cihazlarla bir işlem gerçekleştirmeniz ile sonucunu ekranda görmeniz arasında geçen süredir. Düşük giriş gecikmesi, cihazlarınızdan monitöre komut gönderilmesi arasındaki zaman gecikmesini azaltarak özellikle hızlı tempolu ve rekabetçi oyunlar oynayanlar için büyük önem taşıyan, hızlı refleks gerektiren video oyunlarındaki performansı önemli ölçüde artırır.
0.3 ms Smart MBR özellikli Philips ekran, gölgelenmeyi ve hareket bulanıklığını etkili bir şekilde ortadan kaldırarak oyun deneyimini geliştiren daha net ve hassas görseller sunar. Hızlı aksiyonlar ve çarpıcı geçişler akıcı bir şekilde görüntülenir. Heyecan verici ve hızlı refleks gerektiren oyunlar için en iyi seçimdir.
Yorumlar
Maksimum çözünürlük, yalnızca DP girişi için geçerlidir.
En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
Adobe RGB ve DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır; sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır; NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır.
Ekran renkleri: QHD çözünürlüğü ile 200 Hz'de DP ile 10 bite erişilebilir
Hız Aşırtma işlevi, yerel yenileme hızını artırır ancak bu, bazı riskleri beraberinde getirir. Yeniden başlatma sonrasında ekran anormal bir şekilde görüntülenirse lütfen monitörün OSD menüsünde bulunan Hız Aşırtma ayarını kapatın.
Smart MBR, bulanıklığı azaltmak için parlaklığı seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle Smart MBR etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir
Smart MBR, oyun için optimize edilmiş moddur. Smart MBR'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir
Bu monitör sürdürülebilirliğe katkıda bulunur: Standın ayakları ve kulaklık tutucu, %35 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir ve monitörün kasası %85 oranında kullanım sonrası geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
Düşük Giriş Gecikmesi etkinken Stark Shadow Boost etkinleştirilemez.
Bu broşürde listelenen ürünler ve aksesuarlar ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.