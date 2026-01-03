2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
27M2N3500NF/00
Oyun ufkunuzu genişletin
Bu 27 inç IPS Evnia monitör, oyunlarda keskin görseller sunar. 144 Hz yenileme hızı ve 0,5 ms Smart MBR ile net görsellere sahip yüksek kaliteli çok yönlü oyun deneyimi elde edebilirsiniz.
Evnia 3000
68,5 cm (27 inç)
2560 x 1440 (Quad HD)
Yoğun, mücadeleci oyunlar oynayabilirsiniz. Bu nedenle, gecikmesiz ve ultra pürüzsüz görüntülere sahip bir ekran isteyebilirsiniz. Bu Philips ekranı, standart bir ekrandan 2,4 kat daha hızlı bir şekilde ekranı saniyede 144 kat genişletebilir. Daha düşük bir kare hızı düşmanlarınızı ekranınıza farklı noktalardan atlarken görmenize yol açar ve onları hedef alarak vurmanız güçleşir. 144 Hz kare hızı ile düşman hareketini ultra pürüzsüz şekilde gösteren ekranda bu kritik sahneleri görüntüleyerek düşmanlarınızı kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük veri gecikmesi ve ekran yırtılması ile bu Philips ekran mükemmel bir oyun arkadaşıdır
Giriş gecikmesi, bağlı cihazlarla bir işlem gerçekleştirmeniz ile sonucunu ekranda görmeniz arasında geçen süredir. Düşük giriş gecikmesi, cihazlarınızdan monitöre komut gönderilmesi arasındaki zaman gecikmesini azaltarak özellikle hızlı tempolu ve rekabetçi oyunlar oynayanlar için büyük önem taşıyan, hızlı refleks gerektiren video oyunlarındaki performansı önemli ölçüde artırır.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Yorumlar
En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
Adobe RGB ve DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır; sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır; NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır.
Smart MBR, bulanıklığı azaltmak için parlaklığı seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle Smart MBR etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir
Smart MBR, oyun için optimize edilmiş moddur. Smart MBR'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir
Bu monitör sürdürülebilirliğe katkıda bulunur: Monitörün kasası %85 oranında kullanım sonrası geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
Bu broşürde listelenen ürünler ve aksesuarlar ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.