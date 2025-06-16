ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Enerji verimliliği sınıf etiketi
    Hassasiyet için tasarlandı
  • Hassasiyet için tasarlandı
  • Hassasiyet için tasarlandı
  • Hassasiyet için tasarlandı
  • Hassasiyet için tasarlandı
  • Enerji verimliliği sınıf etiketi
    Hassasiyet için tasarlandı
  • Hassasiyet için tasarlandı
  • Hassasiyet için tasarlandı
  • Hassasiyet için tasarlandı
  • Hassasiyet için tasarlandı

MonitorQuad HD monitör

27E2N2500/00

Hassasiyet için tasarlandı

Bu monitör, mutlak hassasiyetle çalışmanızı sağlayan özelliklerle doludur. Quad HD çözünürlüğü, 120 Hz yenileme hızı ve 1 ms MPRT ile bu monitör, ayrıntılı görüntüleri en yüksek çözünürlükte sergiler.

Tüm avantajları görüntüleyin

Hassasiyet için tasarlandı

  • 2000 serisi

  • 68,6 cm (27 inç)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Görüntü ve renk doğruluğu için IPS LED geniş görüş teknolojisi

Görüntü ve renk doğruluğu için IPS LED geniş görüş teknolojisi

IPS ekranlar, 178/178 derece ekstra geniş görüş açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanır ve ekranın neredeyse her açıdan görüntülenmesini mümkün kılar. Standart TN panellerin aksine IPS ekranlar, canlı renklerle son derece net görüntüler sunar. Bu özellik onları yalnızca fotoğraflar, filmler ve internette gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk doğruluğu ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de ideal hâle getirir.

Quad HD 2560 x 1440 piksel ile kristal netliğinde görüntüler

Quad HD 2560 x 1440 piksel ile kristal netliğinde görüntüler

Bu Philips ekranlar, Crystalclear, Quad HD 2560x1440 piksel görüntüler sunar. Yüksek bant genişliğine sahip kaynaklarla desteklenen, yüksek piksel yoğunluğuna sahip yüksek performanslı panelleri kullanarak, bu yeni ekranlar görüntülerinizi ve grafiklerinizi canlandırır. İster CAD-CAM çözümleri için son derece ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyan bir profesyonel olun, ister 3D grafik uygulamaları kullanın ya da büyük elektronik tablolar üzerinde çalışan bir finans uzmanı olun, Philips ekranlar size Crystalclear görüntüler sunar.

Derin siyah seviyesi ayrıntıları için SmartContrast

Derin siyah seviyesi ayrıntıları için SmartContrast

SmartContrast, görüntülediğiniz içerikleri analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar için ya da koyu tonların gösterildiği oyunları oynarken kontrastı dinamik olarak geliştirmek üzere renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka ışık yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarını ideal şekilde görüntülemek ve güç tüketimini azaltmak için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya ince ayar yapılır.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. SmartResponse'a eşit yanıt süresi değeri

  2. MPRT, bulanıklığı azaltmak için parlaklığı seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle MPRT etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.

  3. MPRT, oyun için optimize edilmiş moddur. MPRT'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.

  4. Bu broşürde listelenen ürünler ve aksesuarlar ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.

  5. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.