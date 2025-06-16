Derin siyah seviyesi ayrıntıları için SmartContrast

SmartContrast, görüntülediğiniz içerikleri analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar için ya da koyu tonların gösterildiği oyunları oynarken kontrastı dinamik olarak geliştirmek üzere renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka ışık yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarını ideal şekilde görüntülemek ve güç tüketimini azaltmak için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya ince ayar yapılır.