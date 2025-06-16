2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
27E2N2500/00
Hassasiyet için tasarlandı
Bu monitör, mutlak hassasiyetle çalışmanızı sağlayan özelliklerle doludur. Quad HD çözünürlüğü, 120 Hz yenileme hızı ve 1 ms MPRT ile bu monitör, ayrıntılı görüntüleri en yüksek çözünürlükte sergiler.
2000 serisi
68,6 cm (27 inç)
2560 x 1440 (Quad HD)
IPS ekranlar, 178/178 derece ekstra geniş görüş açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanır ve ekranın neredeyse her açıdan görüntülenmesini mümkün kılar. Standart TN panellerin aksine IPS ekranlar, canlı renklerle son derece net görüntüler sunar. Bu özellik onları yalnızca fotoğraflar, filmler ve internette gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk doğruluğu ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de ideal hâle getirir.
Bu Philips ekranlar, Crystalclear, Quad HD 2560x1440 piksel görüntüler sunar. Yüksek bant genişliğine sahip kaynaklarla desteklenen, yüksek piksel yoğunluğuna sahip yüksek performanslı panelleri kullanarak, bu yeni ekranlar görüntülerinizi ve grafiklerinizi canlandırır. İster CAD-CAM çözümleri için son derece ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyan bir profesyonel olun, ister 3D grafik uygulamaları kullanın ya da büyük elektronik tablolar üzerinde çalışan bir finans uzmanı olun, Philips ekranlar size Crystalclear görüntüler sunar.
SmartContrast, görüntülediğiniz içerikleri analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar için ya da koyu tonların gösterildiği oyunları oynarken kontrastı dinamik olarak geliştirmek üzere renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka ışık yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarını ideal şekilde görüntülemek ve güç tüketimini azaltmak için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya ince ayar yapılır.
Yorumlar
SmartResponse'a eşit yanıt süresi değeri
MPRT, bulanıklığı azaltmak için parlaklığı seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle MPRT etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.
MPRT, oyun için optimize edilmiş moddur. MPRT'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.
Bu broşürde listelenen ürünler ve aksesuarlar ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.