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  • Energy Label Europe E
    Ön ürün fotoğrafı
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
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MonitorUSB-C monitör

27E1N3300A/00

USB-C ile bağlantılarınızı basitleştirin

Philips USB-C çok amaçlı monitör, kablo karmaşasından uzak bir çalışma alanı sunar. Tek bir kabloyla mükemmel yüksek çözünürlüklü videolar izleyebilir, veri aktarabilir ve dizüstü bilgisayarınızı şarj edebilirsiniz. Mobil profesyoneller için gerçek bir merkez.

Tüm avantajları görüntüleyin

USB-C ile bağlantılarınızı basitleştirin

  • 3000 serisi

  • 68,6 cm (27 inç)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tek bir USB-C kablosuyla dizüstü bilgisayarınızı bağlayın

Tek bir USB-C kablosuyla dizüstü bilgisayarınızı bağlayın

Bu Philips ekran, güç akışı sağlayan USB C tipi konektörüne sahiptir. Akıllı ve esnek güç yönetimi sayesinde uyumlu cihazlarınızı doğrudan şarj edebilirsiniz. İnce ve çevrilebilir USB-C konektörü tek kabloyla kolay bağlantı olanağı sunar. Yüksek çözünürlüklü videolar izleyip yüksek hızda veri aktarırken aynı anda uyumlu cihazlarınızı şarj edin.

AMD FreeSync™ teknolojisiyle sorunsuz oyun deneyimi

AMD FreeSync™ teknolojisiyle sorunsuz oyun deneyimi

Yeni Philips monitör sayesinde oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmazsınız. Sorunsuz, hızlı yenileme ve ultra hızlı tepki süresi sunan AMD FreeSync™ teknolojisiyle neredeyse tüm kare hızlarında akıcı, parazitsiz performansın tadını çıkarın.

Canlı görüntü ve akıcı oyun için 1 ms (MPRT) hızlı tepki

Canlı görüntü ve akıcı oyun için 1 ms (MPRT) hızlı tepki

MPRT (film tepki süresi), tepki süresini açıklamak için kullanılan daha sezgisel bir yoldur ve bulanık parazit görülen andan temiz ve canlı görüntülerin görülmesine kadar geçen süreyi temsil eder. 1 ms MPRT özellikli Philips oyun monitörü, lekelenmeyi ve hareket bulanıklığını etkili şekilde ortadan kaldırır ve daha net ve doğru görseller sunarak oyun deneyimini iyileştirir. Heyecan verici ve reflekse duyarlı oyunlar için en iyi seçenektir.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. Maksimum çözünürlük, yalnızca HDMI girişi için geçerlidir.

  3. En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.

  4. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  5. MPRT, bulanıklığı azaltmak için parlaklığı seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle MPRT etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.

  6. MPRT, oyun için optimize edilmiş moddur. MPRT'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.

  7. NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır

  8. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.

  10. USB-C güç sağlama ve şarj etme işlevleri için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın standart USB-C Power Delivery özelliklerini desteklemesi gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen dizüstü bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin veya üreticiye danışın.

  11. USB-C ile Video aktarımı için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın USB-C DP Alt modunu desteklemesi gerekir

  12. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.