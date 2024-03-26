Görüntü ve renk doğruluğu için IPS LED geniş görüş teknolojisi

IPS ekranlar, 178/178 derece ekstra geniş görüş açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanır ve ekranın neredeyse her açıdan görüntülenmesini mümkün kılar. Standart TN panellerin aksine IPS ekranlar, canlı renklerle son derece net görüntüler sunar. Bu özellik onları yalnızca fotoğraflar, filmler ve internette gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk doğruluğu ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de ideal hâle getirir.