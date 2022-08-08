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Professional Monitor4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4 monitör

27B1U7903/00

1 ödül

Tek kelimeyle mükemmel

Philips Thunderbolt™ 4 monitör, güvenli ve güvenilir bir tek kablolu bağlantı istasyonu çözümü sunar. Mini LED arkadan aydınlatmalı ve DisplayHDR™ 1400 sertifikalı ekran, renge önem veren kullanıcılar için olağanüstü görüntü performansı ve renk doğruluğu sağlar.

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Thunderbolt bağlantı istasyonlu mini LED

Tek kelimeyle mükemmel

  • Brilliance 7000

  • 68,6 cm (27 inç)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Veri, video ve Ethernet için ışık hızında bağlantı

Veri, video ve Ethernet için ışık hızında bağlantı

Bu Philips bağlantı istasyonu özellikli monitör, Thunderbolt™ 4 bağlantısıyla donatılmıştır. Geleneksel USB-C monitörlerle karşılaştırıldığında Thunderbolt™ 4 teknolojisi; ışık hızında 40Gbps veri aktarımı sağlar, yüksek çözünürlüklü videoyu destekler, papatya dizimi için çoklu akış aktarımı sunar, harici cihazlara 90W'a kadar güç sağlayabilir ve kararlı bir 1Gbit/s Ethernet bağlantısı sunabilir.

Çoklu monitör kurulumları için basit ve güçlü papatya dizimi bağlantısı

Çoklu monitör kurulumları için basit ve güçlü papatya dizimi bağlantısı

Papatya dizimi bağlantısı, dizüstü bilgisayarınızdaki tek bir Thunderbolt bağlantı noktası üzerinden birden fazla monitörü ve cihazı çalıştırmanızı sağlar. Dizüstü bilgisayarınızın Thunderbolt bağlantı noktasını bu monitöre bağlayabilir, ardından bu monitördeki ikinci Thunderbolt bağlantı noktasından ikinci bir 4K monitöre bağlantı kurabilirsiniz.

Hassas görüntüler için UltraClear 4K UHD (3840x2160) çözünürlük

Hassas görüntüler için UltraClear 4K UHD (3840x2160) çözünürlük

Bu Philips monitörler, UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlüklü görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanır. İster CAD çözümleri için son derece ayrıntılı görüntülere ihtiyaç duyan bir profesyonel, ister 3D grafik uygulamaları kullanan biri ya da devasa elektronik tablolar üzerinde çalışan bir finans uzmanı olun, Philips monitörler görüntülerinize ve grafiklerinize hayat verir.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • TPV_AWARD-7185171 görseli

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Yasal Uyarılar

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. SmartResponse'a eşit yanıt süresi değeri

  3. DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır

  4. NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır

  5. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır

  6. Adobe RGB Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır

  7. Rec 709 Kapsamı, CIE1976 temel alınarak

  8. Rec 2020 Kapsamı, CIE1976 temel alınarak

  9. USB-C ile Video aktarımı için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın USB-C DP Alt mode'u desteklemesi gerekir

  10. Ekran paylaşma veya Internet üzerinden çevrimiçi görüntü ve ses akışı gibi işlemler ağ performansınızı etkileyebilir. Genel ses ve görüntü kalitesini donanımınız, ağınızın bant genişliği ve performansı belirler.

  11. USB-C güç sağlama ve şarj etme işlevleri için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın standart USB-C Power Delivery özelliklerini desteklemesi gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen dizüstü bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin veya üreticiye danışın.

  12. Ethernet bağlantınız yavaşladıysa lütfen OSD menüsüne girin ve 1 G'ye kadar LAN hızını destekleyen USB 3.0 veya üzeri bir sürüm seçin.

  13. SDR (Standart Dinamik Aralık) altında, çalışma sırasında sıcaklık aralığı 40°C'ye kadar çıkarılabilir.

  14. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.