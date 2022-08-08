Hassas görüntüler için UltraClear 4K UHD (3840x2160) çözünürlük

Bu Philips monitörler, UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlüklü görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanır. İster CAD çözümleri için son derece ayrıntılı görüntülere ihtiyaç duyan bir profesyonel, ister 3D grafik uygulamaları kullanan biri ya da devasa elektronik tablolar üzerinde çalışan bir finans uzmanı olun, Philips monitörler görüntülerinize ve grafiklerinize hayat verir.