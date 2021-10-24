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    Ön ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
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Gaming MonitorAmbiglow özellikli 4K HDR ekran

279M1RV/00

1 ödül

Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans

Konsolda oyun oynama tutkunları ile Xbox için tasarlanan ekran, oyun deneyiminde yepyeni bir çağ başlatıyor. UltraClear 4K Nano IPS Ekran ile kusursuz görsellerin ve hassas renk doğruluğunun keyfine varın. DisplayHDR 600, canlı bir görüntü kalitesi sunar.

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Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans

  • Xbox için tasarlandı

  • Evnia 7000

  • 68,5 cm (27 inç)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Xbox'ta en iyi oyun deneyimi için tasarlandı

Xbox'ta en iyi oyun deneyimi için tasarlandı

Konsolda oyun oynama tutkunuzu serbest bırakın. Fişe taktığınız an size en iyi Xbox Series X görsel performansını sunacağı onaylanmış olan Xbox için tasarlanan ekranı geliştirmek için Xbox ekibiyle bir araya geldik.

AMD FreeSync™ Premium Pro; akıcı, düşük gecikmeli HDR oyun deneyimi

AMD FreeSync™ Premium Pro; akıcı, düşük gecikmeli HDR oyun deneyimi

Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. AMD FreeSync™ Premium Pro sertifikalı bu ekran, değişken yenileme hızı (VRR) sağlar ve gerçek HDR oyun deneyimi sunar. Bu sayede, en yüksek performansta kusursuz oyun deneyimi ve olağanüstü yüksek dinamik aralıklı görseller sağlanırken düşük gecikme süreleri de korunur.

Ultra akıcı ve parlak görüntüler için 144Hz yenileme hızı

Ultra akıcı ve parlak görüntüler için 144Hz yenileme hızı

Yoğun ve rekabetçi oyunlar oynuyorsunuz. Gecikmesiz ve ultra akıcı görüntüler sunan bir ekran istiyorsunuz. Bu Philips ekran, görüntüyü saniyede 144 defaya kadar yenileyerek standart bir ekrandan 2.4x daha hızlı performans gösterir. Daha düşük kare hızı, düşmanların ekranda bir noktadan diğerine atlıyormuş gibi görünmesine ve vurulması zor hedeflere dönüşmesine neden olabilir. 144Hz kare hızı sayesinde düşman hareketlerini ultra akıcı biçimde gösteren kritik görüntüleri eksiksiz görür ve onları kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük giriş gecikmesi ve ekran yırtılması olmaması sayesinde bu Philips ekran, mükemmel oyun arkadaşınızdır

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • TPV_AWARD-1679621 görseli

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Yasal Uyarılar

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.

  3. En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.

  4. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  5. BT. 709 / DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır

  6. NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır

  7. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır

  8. Adobe RGB Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır

  9. NVIDIA® G-SYNC® destek arayüzü: DisplayPort

  10. NVIDIA® G-SYNC® sürücüsünü en son sürüme güncellediğinizden emin olun. Daha fazla bilgi için NVIDIA web sitesine bakın: https://www.nvidia.com/

  11. Grafik kartınızın NVIDIA® G-SYNC®'i desteklediğinden emin olun

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.

  13. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.