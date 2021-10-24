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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
279M1RV/00
Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans
Konsolda oyun oynama tutkunları ile Xbox için tasarlanan ekran, oyun deneyiminde yepyeni bir çağ başlatıyor. UltraClear 4K Nano IPS Ekran ile kusursuz görsellerin ve hassas renk doğruluğunun keyfine varın. DisplayHDR 600, canlı bir görüntü kalitesi sunar.
Xbox için tasarlandı
Evnia 7000
68,5 cm (27 inç)
3840 x 2160 (4K UHD)
Konsolda oyun oynama tutkunuzu serbest bırakın. Fişe taktığınız an size en iyi Xbox Series X görsel performansını sunacağı onaylanmış olan Xbox için tasarlanan ekranı geliştirmek için Xbox ekibiyle bir araya geldik.
Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. AMD FreeSync™ Premium Pro sertifikalı bu ekran, değişken yenileme hızı (VRR) sağlar ve gerçek HDR oyun deneyimi sunar. Bu sayede, en yüksek performansta kusursuz oyun deneyimi ve olağanüstü yüksek dinamik aralıklı görseller sağlanırken düşük gecikme süreleri de korunur.
Yoğun ve rekabetçi oyunlar oynuyorsunuz. Gecikmesiz ve ultra akıcı görüntüler sunan bir ekran istiyorsunuz. Bu Philips ekran, görüntüyü saniyede 144 defaya kadar yenileyerek standart bir ekrandan 2.4x daha hızlı performans gösterir. Daha düşük kare hızı, düşmanların ekranda bir noktadan diğerine atlıyormuş gibi görünmesine ve vurulması zor hedeflere dönüşmesine neden olabilir. 144Hz kare hızı sayesinde düşman hareketlerini ultra akıcı biçimde gösteren kritik görüntüleri eksiksiz görür ve onları kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük giriş gecikmesi ve ekran yırtılması olmaması sayesinde bu Philips ekran, mükemmel oyun arkadaşınızdır
Ödüller
Yorumlar
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.
En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
BT. 709 / DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır
NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır
Adobe RGB Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır
NVIDIA® G-SYNC® destek arayüzü: DisplayPort
NVIDIA® G-SYNC® sürücüsünü en son sürüme güncellediğinizden emin olun. Daha fazla bilgi için NVIDIA web sitesine bakın: https://www.nvidia.com/
Grafik kartınızın NVIDIA® G-SYNC®'i desteklediğinden emin olun
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