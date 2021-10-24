Ultra akıcı ve parlak görüntüler için 144Hz yenileme hızı

Yoğun ve rekabetçi oyunlar oynuyorsunuz. Gecikmesiz ve ultra akıcı görüntüler sunan bir ekran istiyorsunuz. Bu Philips ekran, görüntüyü saniyede 144 defaya kadar yenileyerek standart bir ekrandan 2.4x daha hızlı performans gösterir. Daha düşük kare hızı, düşmanların ekranda bir noktadan diğerine atlıyormuş gibi görünmesine ve vurulması zor hedeflere dönüşmesine neden olabilir. 144Hz kare hızı sayesinde düşman hareketlerini ultra akıcı biçimde gösteren kritik görüntüleri eksiksiz görür ve onları kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük giriş gecikmesi ve ekran yırtılması olmaması sayesinde bu Philips ekran, mükemmel oyun arkadaşınızdır