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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
278E9QJAB/00
Muhteşem renk, son derece etkileyici görünüm
Philips Kıvrımlı monitörler ile gerçekçi görüntüleme deneyimi. 27 inç kıvrımlı E Line monitör, muhteşem Full HD görüntü kalitesiyle son derece gerçekçi bir görüntü deneyimi sunar. Ultra wide-color teknolojisinin sunduğu renk kalitesiyle görüntüleriniz hayat bulacak!
E Line
68,6 cm (27 inç)
1920 x 1080 (Full HD)
Masaüstü monitörler, kıvrımlı tasarıma uyacak şekilde kişisel bir kullanıcı deneyimi sunar. Kıvrımlı ekran çok yoğun hissedilmeyen ancak hoş bir gerçekçi deneyim sunarak masanızın tam merkezinde hissetmenize olanak tanır.
Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.
Philips VA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, web'de gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayarak net görüntüler verir.
3.8
5 üzerinden
9
İncelemeler
akyarlar
14/07/2020
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
GÜZEL
Piyasadaki tüm ürünleri araştırdıktan sonra bu ekranda karar kıldım çok memnunum keşke 27 inc olanı alsaydım.
Avantajlar
gayet güzel
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 246E9QJAB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-06-14
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 246E9QJAB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-06-14
Cağatayca
19/03/2020
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Harika
Çok beğendim canlı görüntü ve doğal renkler ve 1080 p ayrıcalığı, birde philips enerji tüketimi farkıyla, tavsiye ederim çok teşekkürler philips daha iyilerini bekliyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 246E9QJAB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-11-18
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 246E9QJAB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-11-18
Murat355
08/12/2019
Türkiye
Başarılı
Fiyatına göre piyasadaki en iyi kavisli, 1080p, çerçevesiz ve antiglare ekranlı monitör Ölü piksel yok, çok az (siyahta) ışık sızması var. Enerji tüketimi ise piyasadaki diğer monitörlerle aynı. Boş yorumlara bakmayın, 1080p yeter derseniz bu mönitörü kesinlikle öneririm.
Avantajlar
Tasarım, fiyat, parlaklık, antiglare ve kavisli ekran
Dezavantajlar
yok
Bu değerlendirme 278E9QJAB Ultra Geniş Renkli Kıvrımlı LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-11-08
Bu değerlendirme 278E9QJAB Ultra Geniş Renkli Kıvrımlı LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-11-08
Ekran kavisinin mm cinsinden yarıçapı
Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
NTSC Alanı, CIE 1976 temel alınarak
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınarak
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Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.