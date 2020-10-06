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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Olağanüstü etkileyici
27 inç E Line monitör, etkileyici görselleri ve zarif tasarımı sayesinde çalışma alanınızı şık bir şekilde geliştirir. Ultra net 4K UHD ve geniş ekran, tüm ön görüntüleme açılarından aynı üstün netliği ve gerçekçi görselleri sunar.
E Line
68,6 cm (27 inç)
3840 x 2160 (4K UHD)
DisplayPort, herhangi bir dönüştürme olmaksızın PC'den Monitöre dijital bağlantı sağlar. DVI standardından daha yüksek özellikleriyle 15 metreye kadar olan kabloları ve 10,8 Gbps/sn veri aktarımını destekler. Bu yüksek performans ve sıfır gecikme süresiyle, en hızlı görüntülemeyi ve en yüksek yenileme hızlarını elde edersiniz: DisplayPort sadece genel ofis ve ev kullanımı için değil, zorlu oyunlar ve filmler, video düzenleme ve çok daha fazlası için de en iyi seçimdir. Çeşitli adaptörlerin kullanımıyla cihazlar arasında uyumluluk da sağlanır.
Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
fotoduvar
06/10/2020
Türkiye
Güzel monitör, daha büyüğü düşünülebilir.
22 inc monitörü 10 sene kadar kullandım. Gayet güzel. Ancak daha geniş alanda çalışma ihtiyacı olduğu için monitör büyütmeyi tercih ettim. 27 inç bakmıştım. 32 daha mantıklı göründü. Emin olun 44 olsa daha iyi olacaktı diyebiliyorum. Çünkü 22 de 1 kilo elme yerken 32 de 2 kilo elma yetmiyor. 44 olmalıydı. Ancak tabi bütçe vb çok önemli. Ürünün performansı veya çalışma şekline söylenecek söz yok. Özellikleri biraz daha kısa kolay anlaşılır, olsa fena olmazdı, yoksa şimdi bizim için atıl.
Avantajlar
Daha geniş alanda çalışma imkanı sunuyor
Dezavantajlar
Kabloları monitör arkasına dikey konumlandırılmış, Çözünürlük karşısında monitör küçük kalıyor.
Bu değerlendirme 328E1CA Ultra Geniş Renkli Kıvrımlı LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-04-06
Bu değerlendirme 328E1CA Ultra Geniş Renkli Kıvrımlı LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-04-06
Gorkem K.
19/04/2020
Türkiye
Estetik ve Kalite
Ne istediğini bilenlere Bu ürüne karşılaştırma sitelerinde geçirdiğim 2 ayın sonunda karar verdim; hepsiburada satıcısından aldım ve 3 günlük kullanım sonucunda çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Öncelikle ofis uygulamaları, web tarama, video izlemek ve döküman okumak gibi işlerle uğraşıyorum yani profesyonel oyuncu değilim - bu demek değildir ki oyuncular alamaz - . Neden bu üründe karar kıldığımı özetle aktarmam gerekirse: -Yüksek piksel yoğunluğu (PPI) : Bu bütçede bir monitörde Inch başına pikselin 135'in altına düşmemesi gerekir. Göz yorgunluğunun önüne geçmek için buna dikkat etmek gerekir. -Pulse-Width Modulation: PWM monitörlerde göz yorgunluğu özellikle gece kullanımlarında artar. Philips 328E1CA 'nın kullandığı panelde PWM olmaması tercih edilir olmasını sağladı. -31.5" ekran: Aynı anda 4 pencereyi rahatça açabiliyor olmak üretkenliğin artması için çok güzel bir özellik. -VA Panel: Bu boyutta bir ekranda yüksek statik kontrast yakalamak için yani canlı ve gerçek renkler için VA panel şart. -Dizayn: Curved ekran dizaynı çok estetik görünüyor. Ek olarak ince çerçeve olması ve aktif görüntü alınan alanın +90% olması başlı başlına estetik olmasını sağlıyor. -Marka ve malzeme kalitesi: Tüm bunlara ek olarak philips cihazlarından aldığım tatmin ve malzeme kalitesi bu ekranı tereddütsüz tercih etmeme yol açmıştır. Olumsuz/Nötr: -Birçok monitörde hoparlör yokken bu monitörde var. Tabiki sinema sistemi gibi değil ama iş görüyor, ses kalitesi ortalama seviyede. -Ekran frekansı: Yukarıdaki özellikler varken bir şeyden feragat etmeniz gerek, o da ekran yenileme sıklığı. Yani üst seviye bir oyuncuysanız, FPS türde oynamaksa amacınız kontrasttan feragat edip 144 hz IPS monitör de düşünebilirsiniz. 60 hz benim için yeterli.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 328E1CA Ultra Geniş Renkli Kıvrımlı LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-03-19
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 328E1CA Ultra Geniş Renkli Kıvrımlı LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-03-19
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
NTSC, DCI-P3, Adobe RGB Alanı, CIE1976 temel alınmıştır
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.