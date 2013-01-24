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Çarpıcı renkler, şık tasarım
Philips E line monitör, olağanüstü görüntü performansı ile şık tasarımı bir araya getirir. Ultra Wide-Color özelliğine sahip, dar çerçeveli Full HD ekran, gerçekçi görseller sunar. Şık tasarımla üstün görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çarpıcı renkler, şık tasarım
Philips E line monitör, olağanüstü görüntü performansı ile şık tasarımı bir araya getirir. Ultra Wide-Color özelliğine sahip, dar çerçeveli Full HD ekran, gerçekçi görseller sunar. Şık tasarımla üstün görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Çarpıcı renkler, şık tasarım
Philips E line monitör, olağanüstü görüntü performansı ile şık tasarımı bir araya getirir. Ultra Wide-Color özelliğine sahip, dar çerçeveli Full HD ekran, gerçekçi görseller sunar. Şık tasarımla üstün görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çarpıcı renkler, şık tasarım
Philips E line monitör, olağanüstü görüntü performansı ile şık tasarımı bir araya getirir. Ultra Wide-Color özelliğine sahip, dar çerçeveli Full HD ekran, gerçekçi görseller sunar. Şık tasarımla üstün görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Ultra Geniş Renkli LCD monitör
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Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.
IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.
Yeni Philips monitör sayesinde oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmazsınız. Sorunsuz, hızlı yenileme ve ultra hızlı tepki süresi sunan AMD FreeSync™ teknolojisiyle neredeyse tüm kare hızlarında akıcı, parazitsiz performansın tadını çıkarın.
Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.
LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.
Çalışmalar, tıpkı mor ötesi ışınların göze zarar vermesi gibi LED ekranların yaydığı kısa dalgalı mavi ışık ışınlarının da zaman içinde göze zarar verebileceğini ve görme duyusunu etkileyebileceğini göstermiştir. Sağlığınız için tasarlanan Philips LowBlue Modu ayarı, zararlı, kısa dalgalı mavi ışığı azaltan akıllı bir yazılım teknolojisi kullanır.
HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.
DisplayPort, herhangi bir dönüştürme olmaksızın PC'den Monitöre dijital bağlantı sağlar. DVI standardından daha yüksek özellikleriyle 15 metreye kadar olan kabloları ve 10,8 Gbps/sn veri aktarımını destekler. Bu yüksek performans ve sıfır gecikme süresiyle, en hızlı görüntülemeyi ve en yüksek yenileme hızlarını elde edersiniz: DisplayPort sadece genel ofis ve ev kullanımı için değil, zorlu oyunlar ve filmler, video düzenleme ve çok daha fazlası için de en iyi seçimdir. Çeşitli adaptörlerin kullanımıyla cihazlar arasında uyumluluk da sağlanır.
Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.
"Philips, tüm monitör serisinde sürdürülebilir, çevre dostu malzemeler kullanmaktadır. Gövdenin tüm plastik parçaları, metal şasi parçaları ve ambalaj malzemeleri %100 geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bazı modellerde %65 oranında kullanım sonrası geri dönüştürülmüş plastik kullanılmaktadır. RoHS standartlarına olan bağlılığımız sayesinde toksik maddeler önemli ölçüde azaltılmakta ya da tamamen yok edilmektedir. LED arka aydınlatmalı monitörlerdeki cıva tamamen devre dışı bırakılırken CCLF arka aydınlatmalı monitörlerdeki cıva oranı önemli ölçüde azaltılmıştır.
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