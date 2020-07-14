2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
276E9QJAB/00
Çarpıcı renkler, şık tasarım
Philips E line monitör, olağanüstü görüntü performansı ile şık tasarımı bir araya getirir. Ultra Wide-Color özelliğine sahip, dar çerçeveli Full HD ekran, gerçekçi görseller sunar. Şık tasarımla üstün görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarın.
E Line
68,6 cm (27 inç)
1920 x 1080 (Full HD)
Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.
IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.
3.8
5 üzerinden
9
İncelemeler
akyarlar
14/07/2020
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
GÜZEL
Piyasadaki tüm ürünleri araştırdıktan sonra bu ekranda karar kıldım çok memnunum keşke 27 inc olanı alsaydım.
Avantajlar
gayet güzel
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 246E9QJAB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-06-14
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 246E9QJAB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-06-14
Cağatayca
19/03/2020
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Harika
Çok beğendim canlı görüntü ve doğal renkler ve 1080 p ayrıcalığı, birde philips enerji tüketimi farkıyla, tavsiye ederim çok teşekkürler philips daha iyilerini bekliyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 246E9QJAB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-11-18
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 246E9QJAB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-11-18
Murat355
08/12/2019
Türkiye
Başarılı
Fiyatına göre piyasadaki en iyi kavisli, 1080p, çerçevesiz ve antiglare ekranlı monitör Ölü piksel yok, çok az (siyahta) ışık sızması var. Enerji tüketimi ise piyasadaki diğer monitörlerle aynı. Boş yorumlara bakmayın, 1080p yeter derseniz bu mönitörü kesinlikle öneririm.
Avantajlar
Tasarım, fiyat, parlaklık, antiglare ve kavisli ekran
Dezavantajlar
yok
Bu değerlendirme 278E9QJAB Ultra Geniş Renkli Kıvrımlı LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-11-08
Bu değerlendirme 278E9QJAB Ultra Geniş Renkli Kıvrımlı LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-11-08
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
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NTSC Alanı, CIE 1976 temel alınarak
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınarak
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.