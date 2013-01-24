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    4K Ultra HD LCD monitör

    276E8VJSB/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • Muhteşem görünüm ve zarif tasarım Muhteşem görünüm ve zarif tasarım Muhteşem görünüm ve zarif tasarım
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      4K Ultra HD LCD monitör

      276E8VJSB/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Muhteşem görünüm ve zarif tasarım

      Philips 27" 4K UHD monitör, ultra net görüntü kalitesi sağlar. Geniş ekran sayesinde tüm ön görüntüleme açılarından üstün netlik ve gerçekçi görseller sunar. Flicker-free, uzun süreli kullanımlardan sonra ortaya çıkan göz yorgunluğunu azaltır. Tüm faydaları görün

      4K Ultra HD LCD monitör

      Muhteşem görünüm ve zarif tasarım

      Philips 27" 4K UHD monitör, ultra net görüntü kalitesi sağlar. Geniş ekran sayesinde tüm ön görüntüleme açılarından üstün netlik ve gerçekçi görseller sunar. Flicker-free, uzun süreli kullanımlardan sonra ortaya çıkan göz yorgunluğunu azaltır. Tüm faydaları görün

      Muhteşem görünüm ve zarif tasarım

      Philips 27" 4K UHD monitör, ultra net görüntü kalitesi sağlar. Geniş ekran sayesinde tüm ön görüntüleme açılarından üstün netlik ve gerçekçi görseller sunar. Flicker-free, uzun süreli kullanımlardan sonra ortaya çıkan göz yorgunluğunu azaltır. Tüm faydaları görün

      4K Ultra HD LCD monitör

      Muhteşem görünüm ve zarif tasarım

      Philips 27" 4K UHD monitör, ultra net görüntü kalitesi sağlar. Geniş ekran sayesinde tüm ön görüntüleme açılarından üstün netlik ve gerçekçi görseller sunar. Flicker-free, uzun süreli kullanımlardan sonra ortaya çıkan göz yorgunluğunu azaltır. Tüm faydaları görün

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        4K Ultra HD LCD monitör

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        Muhteşem görünüm ve zarif tasarım

        • E Line
        • 68,6 cm (27 inç)
        • 3840 x 2160 (4K UHD)
        Hassas UltraClear 4K UHD (3840x2160) çözünürlük

        Hassas UltraClear 4K UHD (3840x2160) çözünürlük

        Bu Philips ekranlarda, UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükte görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanılır. İster 3D grafik uygulamaları kullanarak CAD çözümleri için olağanüstü ayrıntılı görüntüler isteyen bir profesyonel olun, ister büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finansçı olun, görüntüleriniz ve grafikleriniz Philips ekranlarında hayat bulacak.

        Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

        Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

        IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz! Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

        Kusursuz görünüm için dar çerçeveli ekran

        Kusursuz görünüm için dar çerçeveli ekran

        Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.

        Hızlı dijital bağlantı için HDMI

        Hızlı dijital bağlantı için HDMI

        Tek bir kablo bağlantısı ile canlı, renkli görüntülerin ve sesin tadını çıkarın. HDMI uyumlu cihazlarda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul etmek için gerekli tüm donanım bulunmaktadır. HDMI kablosu, PC'den tek bir kablo veya herhangi bir sayıda AV kaynağı ile (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) yüksek kaliteli, kusursuz dijital video (60 Hz'de 4K/UHD çözünürlüğe varan) ve ses aktarılmasını sağlar.

        Flicker-free teknolojisiyle gözleriniz daha az yorulur

        Flicker-free teknolojisiyle gözleriniz daha az yorulur

        LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.

        Gözü rahatsız etmeyen, verimli LowBlue Modu

        Gözü rahatsız etmeyen, verimli LowBlue Modu

        Çalışmalar, tıpkı mor ötesi ışınların göze zarar vermesi gibi LED ekranların yaydığı kısa dalgalı mavi ışık ışınlarının da zaman içinde göze zarar verebileceğini ve görme duyusunu etkileyebileceğini göstermiştir. Sağlığınız için tasarlanan Philips LowBlue Modu ayarı, zararlı, kısa dalgalı mavi ışığı azaltan akıllı bir yazılım teknolojisi kullanır.

        MultiView, eş zamanlı olarak çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlar

        Ultra yüksek çözünürlüklü Philips MultiView ekranla şimdi bağlantı dünyasının keyfini çıkarın. Etkin çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlayan MultiView ile PC ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlarla eş zamanlı çalışarak karmaşık çok görevli işleri kolaylıkla yerine getirebilirsiniz.

        Çevre dostu malzemeler başlıca uluslararası standartlara uygundur

        "Philips, tüm monitör serisinde sürdürülebilir, çevre dostu malzemeler kullanmaktadır. Gövdenin tüm plastik parçaları, metal şasi parçaları ve ambalaj malzemeleri %100 geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bazı modellerde %65 oranında kullanım sonrası geri dönüştürülmüş plastik kullanılmaktadır. RoHS standartlarına olan bağlılığımız sayesinde toksik maddeler önemli ölçüde azaltılmakta ya da tamamen yok edilmektedir. LED arka aydınlatmalı monitörlerdeki cıva tamamen devre dışı bırakılırken CCLF arka aydınlatmalı monitörlerdeki cıva oranı önemli ölçüde azaltılmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          LCD panel tipi
          IPS teknolojisi
          Arka aydınlatma tipi
          W-LED sistemi
          Panel Boyutu
          68,6 cm / 27 inç
          Görüntüleme Ekranı Kaplaması
          Parlama Önleyici, 3H, %25 Mat
          Etkin izleme alanı
          596,74 (Y) x 335,66 (D)
          En-boy oranı
          16:9
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 3840 x 2160
          Piksel Yoğunluğu
          163 PPI
          Tepki süresi (tipik)
          5 ms (Griden Griye)*
          Parlaklık
          350  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          1000:1
          SmartContrast
          20.000.000:1
          Piksel aralığı
          0,155 x 0,155 mm
          İzleme açısı
          • 178º (Y) / 178º (D)
          • C/R > 10 ise
          Flicker-free
          Evet
          Görüntü geliştirme
          SmartImage game
          Ekran renkleri
          Renk desteği 1,07 milyar renk
          Renk gamı (tipik)
          NTSC %91*, sRGB %109*
          Tarama Frekansı
          30 - 83 kHz (Y) / 59 - 61 Hz (D)
          LowBlue Modu
          Evet
          sRGB
          Evet

        • Bağlantı

          Sinyal Girişi
          • DisplayPort 1.2
          • HDMI 2.0 x 2
          Sync Girişi
          • Ayrı Sync
          • Sync Yeşil
          Ses (Giriş/Çıkış)
          Ses çıkışı

        • Kullanılabilirlik

          MultiView
          • PIP/PBP modu
          • 2 kat daha fazla cihaz
          Kullanıcı rahatlığı
          • Açık/Kapalı
          • Menü
          • Parlaklık
          • Giriş
          • SmartImage Game
          OSD Dilleri
          • Brezilya Portekizcesi
          • Çekçe
          • Felemenkçe
          • İngilizce
          • Fince
          • Fransızca
          • Almanca
          • Yunanca
          • Macarca
          • İtalyanca
          • Japonca
          • Korece
          • Lehçe
          • Portekizce
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • İspanyolca
          • İsveççe
          • Geleneksel Çince
          • Türkçe
          • Ukraynaca
          Diğer kolaylıklar
          Kensington kilidi
          Tak ve Çalıştır Uyumluluğu
          • DDC CI
          • Mac OS X
          • sRGB
          • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

        • Stand

          Eğilme
          -5/20  derece

        • Güç

          Açık modu
          19,51 W (tipik) (EnergyStar test yöntemi)
          Bekleme modu
          < 0,5 W (tipik)
          Kapalı modu
          < 0,3 W (tipik)
          Enerji Etiketi Sınıfı
          B
          Güç LED göstergesi
          • Çalışma - Beyaz
          • Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
          Güç kaynağı
          • Dış
          • 100-240 VAC, 50-60 Hz

        • Boyutlar

          Standla birlikte ürün (mm)
          613 x 466 x 189  mm
          Standsız olarak ürün (mm)
          613 x 374 x 41  mm
          mm olarak ambalaj (GxYxD)
          660 x 523 x 135  mm

        • Ağırlık

          Standla birlikte ürün (kg)
          4,84  kg
          Standsız olarak ürün (kg)
          4,23  kg
          Ambalajla birlikte ürün (kg)
          6,53  kg

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 - 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 - 60  °C
          Bağıl nem
          %20-80  %
          Yükseklik
          Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
          MTBF
          50.000 saat (arka ışık hariç)  saat

        • Sürdürülebilirlik

          Çevre ve enerji
          • EnergyStar 8.0
          • RoHS
          • Kurşunsuz
          • Cıva İçermez
          • TCO Sertifikalı
          • WEEE
          Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi
          100  %

        • Uyumluluk ve standartlar

          Yasal Onaylar
          • CE İşareti
          • FCC Sınıf B
          • CU-EAC
          • TUV/ISO9241-307
          • RCM
          • BSMI
          • EPA
          • CCC
          • CECP
          • VCCI
          • ICES-003
          • cETLus
          • MEPS
          • CEL
          • CB
          • UKRAYNACA

        • Kasa

          Renk
          Siyah / Koyu Gri
          Kaplama
          Parlak

        • Kutuda neler var?

          Monitör ve stand
          Evet
          Kablolar
          HDMI kablosu, Güç kablosu
          Kullanıcı Belgeleri
          Evet

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            • "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
            • Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
            • NTSC Alanı, CIE 1976 temel alınarak
            • sRGB Alanı, CIE 1931 temel alınarak
            • Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.

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