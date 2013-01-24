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Muhteşem görünüm ve zarif tasarım
Philips 27" 4K UHD monitör, ultra net görüntü kalitesi sağlar. Geniş ekran sayesinde tüm ön görüntüleme açılarından üstün netlik ve gerçekçi görseller sunar. Flicker-free, uzun süreli kullanımlardan sonra ortaya çıkan göz yorgunluğunu azaltır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Muhteşem görünüm ve zarif tasarım
Philips 27" 4K UHD monitör, ultra net görüntü kalitesi sağlar. Geniş ekran sayesinde tüm ön görüntüleme açılarından üstün netlik ve gerçekçi görseller sunar. Flicker-free, uzun süreli kullanımlardan sonra ortaya çıkan göz yorgunluğunu azaltır. Tüm faydaları görün
Muhteşem görünüm ve zarif tasarım
Philips 27" 4K UHD monitör, ultra net görüntü kalitesi sağlar. Geniş ekran sayesinde tüm ön görüntüleme açılarından üstün netlik ve gerçekçi görseller sunar. Flicker-free, uzun süreli kullanımlardan sonra ortaya çıkan göz yorgunluğunu azaltır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Muhteşem görünüm ve zarif tasarım
Philips 27" 4K UHD monitör, ultra net görüntü kalitesi sağlar. Geniş ekran sayesinde tüm ön görüntüleme açılarından üstün netlik ve gerçekçi görseller sunar. Flicker-free, uzun süreli kullanımlardan sonra ortaya çıkan göz yorgunluğunu azaltır. Tüm faydaları görün
4K Ultra HD LCD monitör
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu Philips ekranlarda, UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükte görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanılır. İster 3D grafik uygulamaları kullanarak CAD çözümleri için olağanüstü ayrıntılı görüntüler isteyen bir profesyonel olun, ister büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finansçı olun, görüntüleriniz ve grafikleriniz Philips ekranlarında hayat bulacak.
IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz! Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.
Tek bir kablo bağlantısı ile canlı, renkli görüntülerin ve sesin tadını çıkarın. HDMI uyumlu cihazlarda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul etmek için gerekli tüm donanım bulunmaktadır. HDMI kablosu, PC'den tek bir kablo veya herhangi bir sayıda AV kaynağı ile (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) yüksek kaliteli, kusursuz dijital video (60 Hz'de 4K/UHD çözünürlüğe varan) ve ses aktarılmasını sağlar.
LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.
Çalışmalar, tıpkı mor ötesi ışınların göze zarar vermesi gibi LED ekranların yaydığı kısa dalgalı mavi ışık ışınlarının da zaman içinde göze zarar verebileceğini ve görme duyusunu etkileyebileceğini göstermiştir. Sağlığınız için tasarlanan Philips LowBlue Modu ayarı, zararlı, kısa dalgalı mavi ışığı azaltan akıllı bir yazılım teknolojisi kullanır.
Ultra yüksek çözünürlüklü Philips MultiView ekranla şimdi bağlantı dünyasının keyfini çıkarın. Etkin çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlayan MultiView ile PC ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlarla eş zamanlı çalışarak karmaşık çok görevli işleri kolaylıkla yerine getirebilirsiniz.
"Philips, tüm monitör serisinde sürdürülebilir, çevre dostu malzemeler kullanmaktadır. Gövdenin tüm plastik parçaları, metal şasi parçaları ve ambalaj malzemeleri %100 geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bazı modellerde %65 oranında kullanım sonrası geri dönüştürülmüş plastik kullanılmaktadır. RoHS standartlarına olan bağlılığımız sayesinde toksik maddeler önemli ölçüde azaltılmakta ya da tamamen yok edilmektedir. LED arka aydınlatmalı monitörlerdeki cıva tamamen devre dışı bırakılırken CCLF arka aydınlatmalı monitörlerdeki cıva oranı önemli ölçüde azaltılmıştır.
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