Hızlı dijital bağlantı için HDMI

Tek bir kablo bağlantısı ile canlı, renkli görüntülerin ve sesin tadını çıkarın. HDMI uyumlu cihazlarda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul etmek için gerekli tüm donanım bulunmaktadır. HDMI kablosu, PC'den tek bir kablo veya herhangi bir sayıda AV kaynağı ile (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) yüksek kaliteli, kusursuz dijital video (60 Hz'de 4K/UHD çözünürlüğe varan) ve ses aktarılmasını sağlar.