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    Ultra Geniş Renkli LCD monitör

    276E7QDAB/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • Canlı, gerçekçi renkler Canlı, gerçekçi renkler Canlı, gerçekçi renkler
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      Ultra Geniş Renkli LCD monitör

      276E7QDAB/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Canlı, gerçekçi renkler

      Zarafetten ilham almış, her eve ve ofise aydınlık ile yeni bir görünüm kazandırmak üzere tasarlanmış bu olağanüstü geniş açılı Ultra Geniş Renkli ekran, gerçekçi renkler sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Ultra Geniş Renkli LCD monitör

      Canlı, gerçekçi renkler

      Zarafetten ilham almış, her eve ve ofise aydınlık ile yeni bir görünüm kazandırmak üzere tasarlanmış bu olağanüstü geniş açılı Ultra Geniş Renkli ekran, gerçekçi renkler sunar. Tüm faydaları görün

      Canlı, gerçekçi renkler

      Zarafetten ilham almış, her eve ve ofise aydınlık ile yeni bir görünüm kazandırmak üzere tasarlanmış bu olağanüstü geniş açılı Ultra Geniş Renkli ekran, gerçekçi renkler sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Ultra Geniş Renkli LCD monitör

      Canlı, gerçekçi renkler

      Zarafetten ilham almış, her eve ve ofise aydınlık ile yeni bir görünüm kazandırmak üzere tasarlanmış bu olağanüstü geniş açılı Ultra Geniş Renkli ekran, gerçekçi renkler sunar. Tüm faydaları görün

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        Ultra Geniş Renkli LCD monitör

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        Canlı, gerçekçi renkler

        zarif bir tasarım

        • E Line
        • 68,6 cm (27 inç)
        • 1920 x 1080 (Full HD)
        Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesiyle daha canlı görüntüler

        Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesiyle daha canlı görüntüler

        Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.

        Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

        Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

        IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz! Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

        Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

        Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

        Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

        Flicker-free teknolojisiyle gözleriniz daha az yorulur

        Flicker-free teknolojisiyle gözleriniz daha az yorulur

        LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.

        Koyu siyah seviyelerinde ayrıntılar için SmartContrast

        Koyu siyah seviyelerinde ayrıntılar için SmartContrast

        SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

        Ekran üzeri menüye hızlı erişim için EasySelect menüsü geçiş tuşu

        Ekran üzeri menüye hızlı erişim için EasySelect menüsü geçiş tuşu

        Dikkat çekmeyen biçimde yerleştirilmiş EasySelect Menüsü Geçiş Tuşu sayesinde Ekran Üzeri menüde monitör ayarlarını hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

        Mobil içeriğin keyfini büyük ekranda çıkarmak için MHL teknolojisi

        Mobil içeriğin keyfini büyük ekranda çıkarmak için MHL teknolojisi

        Mobil Yüksek Çözünürlük Bağlantısı (MHL), cep telefonları ve diğer taşınabilir cihazların doğrudan yüksek çözünürlüklü ekranlara bağlanmasına olanak sağlayan bir mobil ses/video arabirimidir. İsteğe bağlı MHL kablosu, MHL özellikli mobil cihazınızı doğrudan bu Philips MHL ekrana bağlamanıza ve tam dijital sesle hayat kazanan videolar HD videolar izlemenize olanak sağlar. Şimdi sadece mobil oyunlarınızı, fotoğraflarınızı, filmlerinizi ve diğer uygulamalarınızı büyük ekranda görüntülemekle kalmayacak aynı zamanda mobil cihazını şarj ederek gücünüzün hiç bitmemesini sağlayacaksınız.

        Optimize edilmiş kolay görüntü ayarları için SmartImage Lite

        SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz eden, patentli ve öncü Philips teknolojilerinin olağanüstü bir birleşimidir. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage Lite kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini geliştirerek mükemmel bir ekran performansı sağlar; bunları tek bir düğmeye basılmasıyla, gerçek zamanlı olarak yapar.

        Multimedya için dahili stereo hoparlör

        Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          LCD panel tipi
          IPS teknolojisi
          Arka aydınlatma tipi
          W-LED sistemi
          Panel Boyutu
          68,6 cm / 27 inç
          Etkin izleme alanı
          597,9 (Y) x 336,3 (D)
          En-boy oranı
          16:9
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Tepki süresi (tipik)
          5 ms (Griden Griye)*
          Parlaklık
          250  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          1000:1
          SmartContrast
          20.000.000:1
          Piksel aralığı
          0,311 x 0,311 mm
          İzleme açısı
          • 178º (Y) / 178º (D)
          • C/R > 10 ise
          Flicker-free
          Evet
          Görüntü geliştirme
          SmartImage Lite
          Renk gamı (tipik)
          NTSC %104,4 (CIE1976)*
          Ekran renkleri
          16,7 M
          Tarama Frekansı
          30 -83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V)
          MHL
          30 Hz'de 1080P
          sRGB
          Evet

        • Bağlantı

          Sinyal Girişi
          • VGA (Analog)
          • DVI-D (dijital, HDCP)
          • MHL-HDMI (dijital, HDCP)
          Sync Girişi
          • Ayrı Sync
          • Sync Yeşil
          Ses (Giriş/Çıkış)
          • PC ses girişi
          • Kulaklık çıkışı

        • Kullanılabilirlik

          Dahili Hoparlörler
          3 W x 2
          Kullanıcı rahatlığı
          • Açık/Kapalı
          • Menü
          • Ses Seviyesi (HDMI Ses çıkışı)
          • Giriş
          • SmartImage lite
          OSD Dilleri
          • Brezilya Portekizcesi
          • Çekçe
          • Felemenkçe
          • İngilizce
          • Fince
          • Fransızca
          • Almanca
          • Yunanca
          • Macarca
          • İtalyanca
          • Japonca
          • Korece
          • Lehçe
          • Portekizce
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • İspanyolca
          • İsveççe
          • Geleneksel Çince
          • Türkçe
          • Ukraynaca
          Diğer kolaylıklar
          • Kensington kilidi
          • VESA montaj (100x100 mm)
          Tak ve Çalıştır Uyumluluğu
          • DDC CI
          • Mac OS X
          • sRGB
          • Windows 8.1 / 8 / 7

        • Stand

          Eğilme
          -5/20  derece

        • Güç

          Açık modu
          17,03 W (tipik) (EnergyStar 7.0 test yöntemi)
          Bekleme modu
          0,5 W (tipik)
          Kapalı modu
          0,3 W (tipik)
          Güç LED göstergesi
          • Çalışma - Beyaz
          • Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
          Güç kaynağı
          • Dış
          • 100-240 VAC, 50-60 Hz

        • Boyutlar

          Standla birlikte ürün (mm)
          616 x 468 x 179  mm
          Standsız olarak ürün (mm)
          616 x 370 x 52  mm
          mm olarak ambalaj (GxYxD)
          676 x 544 x 113  mm

        • Ağırlık

          Standla birlikte ürün (kg)
          4,33  kg
          Standsız olarak ürün (kg)
          4,08  kg
          Ambalajla birlikte ürün (kg)
          6,81  kg

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0°C - 40°C  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20°C - 60°C  °C
          Bağıl nem
          %20-80  %
          Yükseklik
          Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
          MTBF
          50.000 (arka ışık hariç)  saat

        • Sürdürülebilirlik

          Çevre ve enerji
          • EnergyStar 7.0
          • RoHS
          • Kurşunsuz
          • Cıva İçermez
          Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi
          100  %

        • Uyumluluk ve standartlar

          Yasal Onaylar
          • CE İşareti
          • FCC Sınıf B
          • CU-EAC
          • TCO Sertifikalı
          • TUV/ISO9241-307
          • VCCI
          • RCM
          • WEEE
          • CECP

        • Kasa

          Renk
          Siyah
          Kaplama
          Parlak

        • Kutuda neler var?

          Monitör ve stand
          evet
          Kablolar
          VGA, Ses, Güç
          Kullanıcı Belgeleri
          evet

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            • Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın bağlanmadığı ya da doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda, MHL cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla iletişim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıştırmak için özel MHL kablosu veya adaptörü satın almanızı gerektirebilir
            • İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.
            • ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir
            • MHL özellikli ürünlerin tam listesi için lütfen www.mhlconsortiun.org adresini ziyaret edin
            • HDMI kabloları bölgeye ve modele göre değişiklik gösterir.
            • Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
            • NTSC %85 (CIE1931), sRGB: %122,9
            • "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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