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LCD monitör

275E1S/00

Olağanüstü etkileyici

27 inç E Line monitör, etkileyici görselleri ve zarif tasarımı sayesinde çalışma alanınızı şık bir şekilde geliştirir. AMD FreeSync teknolojisi sayesinde kristal netliğinde Quad HD görsellerin ve akıcı hareketlerin keyfini çıkarın.

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Olağanüstü etkileyici

  • E Line

  • 68,6 cm (27 inç)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Gözü rahatsız etmeyen, verimli LowBlue Modu

Çalışmalar, tıpkı mor ötesi ışınların göze zarar vermesi gibi LED ekranların yaydığı kısa dalgalı mavi ışık ışınlarının da zaman içinde göze zarar verebileceğini ve görme duyusunu etkileyebileceğini göstermiştir. Sağlığınız için tasarlanan Philips LowBlue Modu ayarı, zararlı, kısa dalgalı mavi ışığı azaltan akıllı bir yazılım teknolojisi kullanır.

Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

Cıva İçermez çevre dostu ekran

LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.

  3. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  4. NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır

  5. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.

  7. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.