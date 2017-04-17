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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
273V7QSB/01
Köşeden köşeye canlı ve net görüntüler
Köşeden köşeye harika görüntüler sunan, kompakt ve ince tasarımlı, gözü yormayan tam donanımlı ekran.
V Line
68,6 cm (27 inç)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
Uzun, metin ağırlıklı belgeleri okurken daha fazla konfor ve okunabilirlik elde edin. EasyRead Modu, ekranınızın renklerini ve yakınlaştırma seviyelerini ayarlar ve doğrudan dijital ekranınızda gözlerinize daha nazik, gerçek kağıt üzerinde okuma hissi veren bir görüntü deneyimi sunar.
Yorumlar
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir