2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
273V7QJAB/01
Köşeden köşeye canlı ve net görüntüler
Köşeden köşeye harika görüntüler sunan, kompakt ve ince tasarımlı, gözü yormayan tam donanımlı ekran.
V Line
68,6 cm (27 inç)
1920 x 1080 (Full HD)
Uzun, metin ağırlıklı belgeleri okurken daha fazla konfor ve okunabilirlik elde edin. EasyRead Modu, ekranınızın renklerini ve yakınlaştırma seviyelerini ayarlar ve doğrudan dijital ekranınızda gözlerinize daha nazik, gerçek kağıt üzerinde okuma hissi veren bir görüntü deneyimi sunar.
Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.
Yorumlar
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir