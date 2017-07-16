ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Köşeden köşeye canlı ve net görüntüler
  • Köşeden köşeye canlı ve net görüntüler

Üretimden kaldırıldı

Full HD LCD monitör

273V7QJAB/01

Köşeden köşeye canlı ve net görüntüler

Köşeden köşeye harika görüntüler sunan, kompakt ve ince tasarımlı, gözü yormayan tam donanımlı ekran.

Tüm avantajları görüntüleyin

Köşeden köşeye canlı ve net görüntüler

  • V Line

  • 68,6 cm (27 inç)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

EasyRead modu ile okumalarınızı gözleriniz yorulmadan yapın

Uzun, metin ağırlıklı belgeleri okurken daha fazla konfor ve okunabilirlik elde edin. EasyRead Modu, ekranınızın renklerini ve yakınlaştırma seviyelerini ayarlar ve doğrudan dijital ekranınızda gözlerinize daha nazik, gerçek kağıt üzerinde okuma hissi veren bir görüntü deneyimi sunar.

VESA montaj daha fazla esneklik sağlar

Kusursuz görünüm için dar çerçeveli ekran

Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.

  3. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir