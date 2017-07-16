Kusursuz görünüm için dar çerçeveli ekran

Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.