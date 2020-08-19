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Üretimden kaldırıldı

Full HD LCD monitör

273V7QDSB/01

4.5

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Köşeden köşeye canlı ve net görüntüler

Köşeden köşeye harika görüntüler sunan, kompakt ve ince tasarımlı, gözü yormayan tam donanımlı ekran.

Tüm avantajları görüntüleyin

Köşeden köşeye canlı ve net görüntüler

  • V Line

  • 68,6 cm (27 inç)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

VESA montaj daha fazla esneklik sağlar

VESA montaj daha fazla esneklik sağlar

Kompakt tasarımı sayesinde daha fazla alan

EasyRead modu ile okumalarınızı gözleriniz yorulmadan yapın

Uzun, metin ağırlıklı belgeleri okurken daha fazla konfor ve okunabilirlik elde edin. EasyRead Modu, ekranınızın renklerini ve yakınlaştırma seviyelerini ayarlar ve doğrudan dijital ekranınızda gözlerinize daha nazik, gerçek kağıt üzerinde okuma hissi veren bir görüntü deneyimi sunar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.5

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

19/08/2020

Türkiye

Türkiye

Fiyatına göre iyi...

I love you Philips! I love you Philips! I love you Philips!

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-07-19

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-07-19

04/01/2019

Türkiye

Türkiye

BİLGİSAYARA TANITAMAMA

ÜRÜN GÜZEL SAĞLAM. OFİS İÇİN İDEAL YANLIZ KULANIM CD TAKTIM BİLGİSAYARA BİR TÜRLÜ KURAMADIM. BİLGİSAYARCI ARKADAŞLAR DAN YARDIM ALMAK ZORUNDA KALDIM.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 273V7QDSB Full HD LCD monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 273V7QDSB Full HD LCD monitör için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. Maksimum çözünürlük, yalnızca HDMI girişi için geçerlidir.

  3. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir