2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Köşeden köşeye canlı ve net görüntüler
Köşeden köşeye harika görüntüler sunan, kompakt ve ince tasarımlı, gözü yormayan tam donanımlı ekran.
V Line
68,6 cm (27 inç)
1920 x 1080 (Full HD)
Uzun, metin ağırlıklı belgeleri okurken daha fazla konfor ve okunabilirlik elde edin. EasyRead Modu, ekranınızın renklerini ve yakınlaştırma seviyelerini ayarlar ve doğrudan dijital ekranınızda gözlerinize daha nazik, gerçek kağıt üzerinde okuma hissi veren bir görüntü deneyimi sunar.
4.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Smyrna1903
19/08/2020
Türkiye
Fiyatına göre iyi...
I love you Philips! I love you Philips! I love you Philips!
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-07-19
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-07-19
ASLANMUHASEBE
04/01/2019
Türkiye
BİLGİSAYARA TANITAMAMA
ÜRÜN GÜZEL SAĞLAM. OFİS İÇİN İDEAL YANLIZ KULANIM CD TAKTIM BİLGİSAYARA BİR TÜRLÜ KURAMADIM. BİLGİSAYARCI ARKADAŞLAR DAN YARDIM ALMAK ZORUNDA KALDIM.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 273V7QDSB Full HD LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 273V7QDSB Full HD LCD monitör için yapılmıştır
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Maksimum çözünürlük, yalnızca HDMI girişi için geçerlidir.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir