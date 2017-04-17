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Üretimden kaldırıldı

Full HD LCD monitör

273V7QDAB/01

Köşeden köşeye canlı ve net görüntüler

Köşeden köşeye harika görüntüler sunan, kompakt ve ince tasarımlı, gözü yormayan tam donanımlı ekran.

Tüm avantajları görüntüleyin

Köşeden köşeye canlı ve net görüntüler

  • V Line

  • 68,6 cm (27 inç)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

VESA montaj daha fazla esneklik sağlar

VESA montaj daha fazla esneklik sağlar

SmartImage ile hafızaya alınmış kolay ve optimum görüntü ayarı

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Fotoğraf, Film, Oyun, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage; kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir ekran performansı sunar. Ekonomi modu önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek bir düğmeyle gerçek zamanlı olarak elinizin altında!

EasyRead modu ile okumalarınızı gözleriniz yorulmadan yapın

Uzun, metin ağırlıklı belgeleri okurken daha fazla konfor ve okunabilirlik elde edin. EasyRead Modu, ekranınızın renklerini ve yakınlaştırma seviyelerini ayarlar ve doğrudan dijital ekranınızda gözlerinize daha nazik, gerçek kağıt üzerinde okuma hissi veren bir görüntü deneyimi sunar.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. Maksimum çözünürlük, yalnızca HDMI girişi için geçerlidir.

  3. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir