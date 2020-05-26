2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
273V5LHSB/00
V Line
68,6 cm (27 inç)
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.
SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.
3.7
5 üzerinden
3
İncelemeler
Kenan22
26/05/2020
Türkiye
Philps kalitesi şaşırtmadı.
Tn panel olmasından dolayı en başta çekindiğim, fakat ürünü birebir deneyimleyince, renk doğruluğu ve genel performansından oldukça memnun kaldığım F/P monitör. Oyunlarda gerçekten 1ms gayet tatmin edici bir senkron sağlıyor.
Avantajlar
1ms gecikme süresi, Boyutunun ideal olması, renk doğruluğu.
Dezavantajlar
Fiyatı :)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 243V5LHSB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 243V5LHSB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır
Certel
03/12/2017
Türkiye
Tavsiye edeceğim bir ürün
Ürünü uzun zamandır kullanıyorum, herhangi bir kötü yanını görmedim. Tüm beklentilerime cevap veren veren bir ürün. Tepkime süresi, görüntü kalitesi oldukça iyi. Tavsiye edeceğim bir ürün.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 223V5LHSB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 223V5LHSB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır
Semih81
10/06/2019
Türkiye
solgun görüntü ve düşük kontrast
Bu ürünü tercih ettiğim için üzgünüm, oldukça solgun ve düşük kontrastlı buldum.
Bu değerlendirme 223V5LHSB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır
Bu değerlendirme 223V5LHSB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir