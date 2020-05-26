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  • Energy Label Europe B
    Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
  • Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
  • Energy Label Europe B
    Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
  • Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

Üretimden kaldırıldı

LCD monitör ve SmartControl Lite

273V5LHSB/00

3.7
| (3) İncelemeler
Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
Bu büyük Philips ekranla canlı LED görüntülerin tadını çıkarın. HDMI ve SmartControl lite özelliğiyle mükemmel bir seçim!
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Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

  • V Line

  • 68,6 cm (27 inç)

Canlı renkler için LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

SmartControl Lite ile kolay ekran performansı ayarlama

SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.

Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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3.7

5 üzerinden

3

İncelemeler

4
3
2

26/05/2020

Türkiye

Türkiye

Philps kalitesi şaşırtmadı.

Tn panel olmasından dolayı en başta çekindiğim, fakat ürünü birebir deneyimleyince, renk doğruluğu ve genel performansından oldukça memnun kaldığım F/P monitör. Oyunlarda gerçekten 1ms gayet tatmin edici bir senkron sağlıyor.

Avantajlar

1ms gecikme süresi, Boyutunun ideal olması, renk doğruluğu.

Dezavantajlar

Fiyatı :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 243V5LHSB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 243V5LHSB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır

03/12/2017

Türkiye

Türkiye

Tavsiye edeceğim bir ürün

Ürünü uzun zamandır kullanıyorum, herhangi bir kötü yanını görmedim. Tüm beklentilerime cevap veren veren bir ürün. Tepkime süresi, görüntü kalitesi oldukça iyi. Tavsiye edeceğim bir ürün.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 223V5LHSB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 223V5LHSB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır

10/06/2019

Türkiye

Türkiye

solgun görüntü ve düşük kontrast

Bu ürünü tercih ettiğim için üzgünüm, oldukça solgun ve düşük kontrastlı buldum.

Bu değerlendirme 223V5LHSB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır

Bu değerlendirme 223V5LHSB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir