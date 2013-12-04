2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Büyük LED ekranda mükemmel eğlence
Dokunmatik kontrollere sahip olan HDMI özellikli bu büyük 273E3 Full HD LED ekran, sizi eğlence dünyasına götürmeye hazır
E Line
68,6 cm (27 inç)
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için, HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan, 1080p sinyalleri desteklediği için gelecekteki gelişmelere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek için sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir.
HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.
4.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
eckid
04/12/2013
Türkiye
üstün görüntü kalitesi
monitörün görüntü kalitesi çok güzel. renkleri doygun ve canlı. isterseniz bilgisayarınıza kuracağınız yazılım ile görüntü kalitesini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. oyunlar için hızlı tepki süresi de çok iyi. 27" monitörde 1920x1080 çözünürlük ideal.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 273E3LHSB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 273E3LHSB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır
Pars61
25/10/2018
Türkiye
Güzel Ürün
Öncelikle şunu belirteyim ki eş değer ürünler fiyatları çok ama çok yüksek. kasası biraz kalın olsada gayet net ve akıcı görüntü veriyor. ayrıza hz aşırtması yapabiliyorsunuz. kontrast oranı tatmin edici düzeyde. 3d modelleme için kullanıyorum ekranı ikiye bölüp bir ekranda 3ds mx diğerinde photoshop kullanabiliyorum. kısacası tavsiye edeirim. sadece ilk yılını doldurmadan ölü pixel olayı biraz canımı sıktı. şuan servis ilgileniyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 273E3LHSB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 273E3LHSB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır