Ürün hakkında hiçbir yorum veya video olmadığı için benden sonra almak isteyenlere yardımcı olsun diye yazıyorum. Ürünü bugün teslim aldım ve ölü piksel veya herhangi bir sıkıntısı yok. Önce 22 inç bir monitör kullandığım için bu çok mu büyük gelir acaba demiştim ama şimdi dünya varmış diyorum. Grafik ayarlarından 75 Hz e çekebiliyorsunuz. IPS paneli sayesinde yukarıdan aşağıdan nereden bakarsanız bakın görüntü kaliteli. 27 inç 1080p alınmaz diyenleri anlamadım bilgisayara bağladım ama hiç yazıları falan piksel piksel görme gibi bi sıkıntı olmadı bende. Tavsiye ediyorum çerçevesi çok ince ve aşırı şık duruyor.