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LCD monitör

272V8A/00

4.3

| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Sınır tanımayan, canlı ve net görüntüler

Philips V line geniş ekranlı monitör, sınır tanımayan bir izleme deneyimi ve olağanüstü özellikleriyle mükemmel değer sunar. Adaptive-Sync, videoları akıcı bir şekilde görüntüler. Parlama önleyici, LowBlue Modu ve Flicker-free gibi özellikler gözleri yormaz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Sınır tanımayan, canlı ve net görüntüler

  • V Line

  • 68,6 cm (27 inç)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

SmartImage ile hafızaya alınmış kolay ve optimum görüntü ayarı

SmartImage ile hafızaya alınmış kolay ve optimum görüntü ayarı

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Fotoğraf, Film, Oyun, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage; kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir ekran performansı sunar. Ekonomi modu önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek bir düğmeyle gerçek zamanlı olarak elinizin altında!

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.3

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

23/10/2019

Türkiye

Türkiye

Tavsiye ediyorum

Ürün hakkında hiçbir yorum veya video olmadığı için benden sonra almak isteyenlere yardımcı olsun diye yazıyorum. Ürünü bugün teslim aldım ve ölü piksel veya herhangi bir sıkıntısı yok. Önce 22 inç bir monitör kullandığım için bu çok mu büyük gelir acaba demiştim ama şimdi dünya varmış diyorum. Grafik ayarlarından 75 Hz e çekebiliyorsunuz. IPS paneli sayesinde yukarıdan aşağıdan nereden bakarsanız bakın görüntü kaliteli. 27 inç 1080p alınmaz diyenleri anlamadım bilgisayara bağladım ama hiç yazıları falan piksel piksel görme gibi bi sıkıntı olmadı bende. Tavsiye ediyorum çerçevesi çok ince ve aşırı şık duruyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 272V8A LCD monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 272V8A LCD monitör için yapılmıştır

03/12/2021

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

NİCE

RENKLERİ ÇOK KALİTELİ, SESİ ÇOK KÖTÜ,PLASTİK OLMASI BİRAZ SAĞLAMSIZLIK HİSSETTİRİYOR.

Avantajlar

EKRAN KALİTESİ ÇOK İYİ

Dezavantajlar

PLASTİK FAZLA SAĞLAMLIK ŞUPHEL, HOPÖRLERİ KÖTÜ

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 242V8A LCD monitör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-11-03

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 242V8A LCD monitör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-11-03

14/01/2021

Türkiye

Türkiye

AdaptiveSync özelliği Nvidia G Sync ile çalışmadı

başlıkta belirttiğim husus dışında bir sıkıntısı yok gayet güzel

Avantajlar

ips olması

Dezavantajlar

75 hz üzerinde olmaması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 272V8A LCD monitör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-12-14

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 272V8A LCD monitör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-12-14

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Yasal Uyarılar

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.

  3. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  4. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.