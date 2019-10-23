2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Sınır tanımayan, canlı ve net görüntüler
Philips V line geniş ekranlı monitör, sınır tanımayan bir izleme deneyimi ve olağanüstü özellikleriyle mükemmel değer sunar. Adaptive-Sync, videoları akıcı bir şekilde görüntüler. Parlama önleyici, LowBlue Modu ve Flicker-free gibi özellikler gözleri yormaz.
V Line
68,6 cm (27 inç)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.
SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Fotoğraf, Film, Oyun, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage; kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir ekran performansı sunar. Ekonomi modu önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek bir düğmeyle gerçek zamanlı olarak elinizin altında!
4.3
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
EsatO
23/10/2019
Türkiye
Tavsiye ediyorum
Ürün hakkında hiçbir yorum veya video olmadığı için benden sonra almak isteyenlere yardımcı olsun diye yazıyorum. Ürünü bugün teslim aldım ve ölü piksel veya herhangi bir sıkıntısı yok. Önce 22 inç bir monitör kullandığım için bu çok mu büyük gelir acaba demiştim ama şimdi dünya varmış diyorum. Grafik ayarlarından 75 Hz e çekebiliyorsunuz. IPS paneli sayesinde yukarıdan aşağıdan nereden bakarsanız bakın görüntü kaliteli. 27 inç 1080p alınmaz diyenleri anlamadım bilgisayara bağladım ama hiç yazıları falan piksel piksel görme gibi bi sıkıntı olmadı bende. Tavsiye ediyorum çerçevesi çok ince ve aşırı şık duruyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 272V8A LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 272V8A LCD monitör için yapılmıştır
DEVO06
03/12/2021
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
NİCE
RENKLERİ ÇOK KALİTELİ, SESİ ÇOK KÖTÜ,PLASTİK OLMASI BİRAZ SAĞLAMSIZLIK HİSSETTİRİYOR.
Avantajlar
EKRAN KALİTESİ ÇOK İYİ
Dezavantajlar
PLASTİK FAZLA SAĞLAMLIK ŞUPHEL, HOPÖRLERİ KÖTÜ
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 242V8A LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-11-03
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 242V8A LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-11-03
kaplan2573
14/01/2021
Türkiye
AdaptiveSync özelliği Nvidia G Sync ile çalışmadı
başlıkta belirttiğim husus dışında bir sıkıntısı yok gayet güzel
Avantajlar
ips olması
Dezavantajlar
75 hz üzerinde olmaması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 272V8A LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-12-14
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 272V8A LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-12-14
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.