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LCD monitör

272E1SA/00

Olağanüstü etkileyici

27 inç E Line monitör, etkileyici görselleri ve zarif tasarımı sayesinde çalışma alanınızı şık bir şekilde geliştirir. AMD FreeSync teknolojisi sayesinde net Full HD görsellerin ve akıcı hareketlerin keyfini çıkarın.

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Olağanüstü etkileyici

  • E Line

  • 68,6 cm (27 inç)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

Canlı görüntü ve akıcı oyun için 1 ms (MPRT) hızlı tepki

Canlı görüntü ve akıcı oyun için 1 ms (MPRT) hızlı tepki

MPRT (film tepki süresi), tepki süresini açıklamak için kullanılan daha sezgisel bir yoldur ve bulanık parazit görülen andan temiz ve canlı görüntülerin görülmesine kadar geçen süreyi temsil eder. 1 ms MPRT özellikli Philips oyun monitörü, lekelenmeyi ve hareket bulanıklığını etkili şekilde ortadan kaldırır ve daha net ve doğru görseller sunarak oyun deneyimini iyileştirir. Heyecan verici ve reflekse duyarlı oyunlar için en iyi seçenektir.

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.

  3. NTSC Alanı, CIE 1976 temel alınarak

  4. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınarak

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.

  6. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.