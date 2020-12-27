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Full HD Kıvrımlı LCD monitör

271E1SCA/00

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Sürükleyici deneyim

27 inç kavisli E Line monitör, şık bir tasarımla son derece sürükleyici bir deneyim sunar. AMD FreeSync teknolojisi sayesinde net Full HD görsellerin ve akıcı hareketlerin keyfini çıkarın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Sürükleyici deneyim

  • E Line

  • 68,6 cm (27 inç)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

Multimedya için dahili stereo hoparlör

Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

27/12/2020

Türkiye

Türkiye

Güzel ürün

Monitör alalı bir hafta oldu görüntü kalitesi çok iyi curved ekran gözü yormuyor ekran parlaklığı cok güzel VA panel tercih ettim renk konusunda daha iyi olduğunu düşünüyorum

Avantajlar

Fiyat performans

Dezavantajlar

Displayport olmaması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Monitor 241E1SCA Full HD Kıvrımlı LCD monitör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-11-27

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Monitor 241E1SCA Full HD Kıvrımlı LCD monitör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-11-27

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Yasal Uyarılar

  1. Ekran kavisinin mm cinsinden yarıçapı

  2. Maksimum çözünürlük, yalnızca HDMI girişi için geçerlidir.

  3. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  4. NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır

  5. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.

  7. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.