2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Sürükleyici deneyim
27 inç kavisli E Line monitör, şık bir tasarımla son derece sürükleyici bir deneyim sunar. AMD FreeSync teknolojisi sayesinde net Full HD görsellerin ve akıcı hareketlerin keyfini çıkarın.
E Line
68,6 cm (27 inç)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.
Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.
Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Kozmik58
27/12/2020
Türkiye
Güzel ürün
Monitör alalı bir hafta oldu görüntü kalitesi çok iyi curved ekran gözü yormuyor ekran parlaklığı cok güzel VA panel tercih ettim renk konusunda daha iyi olduğunu düşünüyorum
Avantajlar
Fiyat performans
Dezavantajlar
Displayport olmaması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Monitor 241E1SCA Full HD Kıvrımlı LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-11-27
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Monitor 241E1SCA Full HD Kıvrımlı LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-11-27
Ekran kavisinin mm cinsinden yarıçapı
Maksimum çözünürlük, yalnızca HDMI girişi için geçerlidir.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.