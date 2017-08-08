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Üretimden kaldırıldı

LCD monitör

271B8QJEB/00

4

| (2) İncelemeler

Net görüntü, verimli performans

Philips 27 inç Full HD monitör ile işlerinizi en iyi şekilde tamamlayın. Net ve canlı Full HD, çalışmalarınızı rahat ve net bir şekilde görmenizi sağlar. Yükseklik ayarlama, Flicker-free ve LowBlue modu gibi özellikler sayesinde gözleriniz yorulmadan çalışabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Maksimum verimlilik için

Net görüntü, verimli performans

  • B Line

  • 68,6 cm (27 inç)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Flicker-free teknolojisiyle gözleriniz daha az yorulur

LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.

Gözü rahatsız etmeyen, verimli LowBlue Modu

Çalışmalar, tıpkı mor ötesi ışınların göze zarar vermesi gibi LED ekranların yaydığı kısa dalgalı mavi ışık ışınlarının da zaman içinde göze zarar verebileceğini ve görme duyusunu etkileyebileceğini göstermiştir. Sağlığınız için tasarlanan Philips LowBlue Modu ayarı, zararlı, kısa dalgalı mavi ışığı azaltan akıllı bir yazılım teknolojisi kullanır.

Tam renkler ve geniş izleme açıları için IPS teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece 90 derecelik Pivot modu dahil olmak üzere hemen hemen her açıdan TV izleyebilirsiniz. IStandart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

4
2
1

08/08/2017

Türkiye

Türkiye

Harika

Cok guzel bir urun sesler cok net ve kaliteli hele hirde oyun konsulu ve tv de formula 1 izlerken sanki ordaymissiniz gibi guzel bir his veriyor siddetle tavsiye ederim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme B8 SkyQuake soundbar hoparlör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme B8 SkyQuake soundbar hoparlör için yapılmıştır

22/11/2018

Türkiye

Türkiye

HDMI 2.0 olsaydı süper olurdu

Bu tip bir cihaz aldıysanız eğer, tahmin ediyorum ki HDR destekli iyi bir 4K televizyonunuz da vardır (benim o da yeni nesil bir Philips) ve belki bir 4K Online TV cihazınız, veya oyun konsolunuz da olabilir. Bunu da hevesle aldıktan sonra hem 4K HDR hem de Dolby Atmos keyfi çekebileceğinizi düşünüyorsanız ne yazık ki biraz yanılıyorsunuz. Ama tam değil, yani gerçekten Atmos'un ne olduğunu size hissettiriyor ve sevdiriyor ama büyük bir çıkmazda bırakarak. Cihaz Atmos desteğini sadece HDMI past through ile veriyor yani Atmos ses çıkışı destekli cihazınızı soundbar'a soundbarı'nızı da TV'ye bağlamalısınız. Ne yazık ki HDMI ARC üzerinden Atmos desteği yok. Peki ne var bunda diyebilirsiniz. Şöyle söyliyeyim; cihaz HDMI 1.2 portlarına sahip. Yani oldukça eski, artık neredeyse hiç bir cihazda kullanılmayan, HDR desteği sağlamayan bir port yerleştirmişler cihaza. Neden, nasıl ve niye diye kendinizi yiyip bitiriyorsunuz çünkü; HDMI 1.2 üzerinden HDR yayın sağlanamıyor ve frekans olarak da düşük frekansa izin veriyor. Yani canavar gibi televizyonunuzdan ses için feragat etmek durumunda kalıyorsunuz. Ya da görüntü için bu cihazın Atmos özelliğinden feragat ediyorsunuz HDMI ARC yoluyla bağlayarak. (Ben filmleri oynattığım cihazımı pass through ile Atmos kullanarak, oyun konsolumu ARC üzerinden iyi görüntüyü tercih ederek kullanıyorum.) Sonuç olarak cihaz sizi bazı durumlarda ya ses ya da görüntü çıkmazında bırakıyor. Açıkçası Atmos deneyiminden sonra da normal Dolby pek kesmiyor. Bu nedenle buruk bir tad ile kullanmaya devam ediyorum cihazı. Umarım bir gün bir firmware güncellemesi ile bu sorun aşılır ya da bizim servislerimiz 1.2 portu 2.0 port ile değiştirebilir (bunu cidden araştırmayı düşünüyorum)

Bu değerlendirme B8 SkyQuake soundbar hoparlör için yapılmıştır

Bu değerlendirme B8 SkyQuake soundbar hoparlör için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. EPEAT derecesi, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.

  3. Hızlı şarj, USB BC 1.2 standardıyla uyumluluk gösterir

  4. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  5. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.