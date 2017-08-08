Bu tip bir cihaz aldıysanız eğer, tahmin ediyorum ki HDR destekli iyi bir 4K televizyonunuz da vardır (benim o da yeni nesil bir Philips) ve belki bir 4K Online TV cihazınız, veya oyun konsolunuz da olabilir. Bunu da hevesle aldıktan sonra hem 4K HDR hem de Dolby Atmos keyfi çekebileceğinizi düşünüyorsanız ne yazık ki biraz yanılıyorsunuz. Ama tam değil, yani gerçekten Atmos'un ne olduğunu size hissettiriyor ve sevdiriyor ama büyük bir çıkmazda bırakarak. Cihaz Atmos desteğini sadece HDMI past through ile veriyor yani Atmos ses çıkışı destekli cihazınızı soundbar'a soundbarı'nızı da TV'ye bağlamalısınız. Ne yazık ki HDMI ARC üzerinden Atmos desteği yok. Peki ne var bunda diyebilirsiniz. Şöyle söyliyeyim; cihaz HDMI 1.2 portlarına sahip. Yani oldukça eski, artık neredeyse hiç bir cihazda kullanılmayan, HDR desteği sağlamayan bir port yerleştirmişler cihaza. Neden, nasıl ve niye diye kendinizi yiyip bitiriyorsunuz çünkü; HDMI 1.2 üzerinden HDR yayın sağlanamıyor ve frekans olarak da düşük frekansa izin veriyor. Yani canavar gibi televizyonunuzdan ses için feragat etmek durumunda kalıyorsunuz. Ya da görüntü için bu cihazın Atmos özelliğinden feragat ediyorsunuz HDMI ARC yoluyla bağlayarak. (Ben filmleri oynattığım cihazımı pass through ile Atmos kullanarak, oyun konsolumu ARC üzerinden iyi görüntüyü tercih ederek kullanıyorum.) Sonuç olarak cihaz sizi bazı durumlarda ya ses ya da görüntü çıkmazında bırakıyor. Açıkçası Atmos deneyiminden sonra da normal Dolby pek kesmiyor. Bu nedenle buruk bir tad ile kullanmaya devam ediyorum cihazı. Umarım bir gün bir firmware güncellemesi ile bu sorun aşılır ya da bizim servislerimiz 1.2 portu 2.0 port ile değiştirebilir (bunu cidden araştırmayı düşünüyorum)