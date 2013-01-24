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    LCD TV

    26PFL3404/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kesinlikle akıllı seçim Kesinlikle akıllı seçim Kesinlikle akıllı seçim
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      LCD TV

      26PFL3404/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Kesinlikle akıllı seçim

      Bu HD 1366 x 768p ekranla mükemmel görüntü ve ses kalitesini yaşayın. Yüksek kalite standardı nedeniyle, bu PHILIPS Flat TV ile doğru seçimi yaptığınızdan emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kesinlikle akıllı seçim

      Bu HD 1366 x 768p ekranla mükemmel görüntü ve ses kalitesini yaşayın. Yüksek kalite standardı nedeniyle, bu PHILIPS Flat TV ile doğru seçimi yaptığınızdan emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Kesinlikle akıllı seçim

      Bu HD 1366 x 768p ekranla mükemmel görüntü ve ses kalitesini yaşayın. Yüksek kalite standardı nedeniyle, bu PHILIPS Flat TV ile doğru seçimi yaptığınızdan emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      LCD TV

      Kesinlikle akıllı seçim

      Bu HD 1366 x 768p ekranla mükemmel görüntü ve ses kalitesini yaşayın. Yüksek kalite standardı nedeniyle, bu PHILIPS Flat TV ile doğru seçimi yaptığınızdan emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        LCD TV

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        Kesinlikle akıllı seçim

        Kullanımı kolay ve geleceğe uyumlu teknoloji

        • 66 cm (26 inç)
        • HD Ready
        Ayrıntı derinliği ve netliği için Digital Crystal Clear

        Ayrıntı derinliği ve netliği için Digital Crystal Clear

        Digital Crystal Clear özelliği, görüntü kalitesini dijital olarak en iyi kontrast, renk ve keskinlik düzeylerine ayarlayan görüntü yeniliklerini ifade eder. Sinemadakine benzer, canlı görüntüler izlemenizi sağlar.

        Parlak, doğal görüntüler için 28,9 milyar renk

        Parlak, doğal görüntüler için 28,9 milyar renk

        En gelişmiş renk işleme teknolojisiyle canlı ve doğal görüntüler. 3 renk kanalı (RGB), toplam görüntü işleme gücünü 28,9 milyar renge çıkaracak şekilde optimize edilmiştir. Gelişmiş algoritmalar, en belirsiz gölgeleri ve ten tonlarını dahi algılar ve mümkün olan en gerçekçi görüntüyü oluşturur.

        Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround

        Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround

        Incredible Surround, Philips'in geliştirdiği, ses alanını ciddi bir biçimde büyüterek sesin içinde kaybolmanızı sağlayan bir ses teknolojisidir. Gelişmiş elektronik faz kaydırması özelliğini kullanan Incredible Surround, sol ve sağ kanalın seslerini, iki hoparlör arasındaki sanal mesafeyi artıracak şekilde birleştirir. Daha geniş olan bu ses dağılımı, stereo efektlerini büyük ölçüde geliştirir ve daha doğal ses boyutları oluşturur. Incredible Surround, ek hoparlör kullanmaksızın, daha derin ve geniş bir surround ses elde etmenizi sağlar.

        1366 x 768p çözünürlüklü HD LCD ekran

        En son LCD ekran teknolojisine sahip bu WXGA ekran, 1366 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. En iyi parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

        Full HD bağlantı için Easylink özellikli 2 HDMI giriş

        EasyLink, fonksiyonları bağlı cihazlarla TV arasında paylaştırmak için HDMI CEC endüstri standardı protokolünü kullanır. Easylink sayesinde, TV'nizdeki ve bağlı cihazlardaki ana fonksiyonları çalıştırmak için sadece bir uzaktan kumanda gerekir. HDMI, üstün görüntü kalitesi için kaynak ile ekran arasında sıkıştırılmamış dijital RGB bağlantısı yapar. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır. TV'nin arkasında bulunan 1 ve yanında bulunan 1 HDMI girişi ile, HD set üstü kutusu, Blu-ray disk oynatıcısı ve Oyun Konsolu veya Dijital Video Kamera gibi birden fazla HD kaynağı bağlayabilirsiniz.

        PC girişi (HDMI)

        PC girişi sayesinde bir HDMI-DVI kablosu/dönüştürücüsü ile TV'nizi bilgisayar monitörü olarak kullanabilirsiniz.

        Görüntüleme yönteminizi özelleştirmek için Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses

        Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses için Philips önayar modları, uzaktan kumanda üzerindeki tek bir tuş yoluyla doğrudan erişim sağlar. Çeşitli görüntü ve ses modları için optimum görüntü ve ses ayarları seçebilirsiniz.

        Aktif Kontrol, kaynağı ne olursa olsun görüntü kalitesini optimuma getirir

        Aktif Kontrol, gürültü ve netlik geliştirmelerinin saniyede 60 kez gibi bir hızda sürekli olarak gerçekleştirilmesini sağlar. Görüntü ayarını dakikada 3.000 kez düzelterek Aktif Kontrol Plus seyir deneyiminin optimum hale gelmesini sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          En-boy oranı
          Geniş Ekran
          Parlaklık
          400  cd/m²
          Dinamik ekran kontrastı
          4000:1
          Tepki süresi (tipik)
          5  ms
          İzleme açısı
          178º (Y) / 178º (D)
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          26  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          66  cm
          Ekran tipi
          LCD WXGA+ Aktif Matris TFT
          Ekran çözünürlüğü
          1366 x 768p
          Görüntü geliştirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • 3D MA görüntü ayrıştırma
          • Aktif Kontrol
          • Renk Geliştirme
          • Renk Geçişi İyileştirme
          • Digital Crystal Clear
          • Dijital Parazit Azaltma
          • Dinamik kontrast geliştirme
          • Aşamalı Tarama
          • Keskinlik Ayarı
          • Otomatik yüzey tonu düzeltme
          • 1080p 24/25/30 Hz işleme
          • 1080p 50/60 Hz işleme
          Ekran geliştirme
          Yansıma önleyici ekran
          Renkli kabin
          Siyah kabinli dekoratif parlak siyah ön yüz

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60 Hz
          • 800 x 600, 60 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 720, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • HDMI/DVI girişi üzerinden,
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 24, 50, 60 Hz
          • 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          2 x 5W
          Ses Geliştirme
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi
          • Incredible Surround
          • Akıllı Ses
          Ses Sistemi
          Nicam Stereo

        • Kullanılabilirlik

          Çocuk Koruması
          Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
          Saat
          • Uyku Zamanlayıcısı
          • Uyandırma Saati
          • Uyanma Zamanlayıcısı
          Bağlantı Geliştirme
          Kolay bağlantı
          Kurulum Kolaylığı
          • Otomatik Program Adlandırma
          • Otomatik Kanal Kurulumu (ACI)
          • Otomatik İstasyon Bulma (ATS)
          • Otomatik Hafızaya Alma
          • İnce Ayar
          • PLL Dijital Ayar
          • Tak ve Çalıştır
          Kullanım Kolaylığı
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL)
          • Grafik Kullanıcı Arayüzü
          • Ekran Menüsü
          • Program Listesi
          • Yandan Kontrol
          Uzaktan Kumanda
          TV
          Uzaktan kumanda tipi
          RCPF01E09B
          Ekran Format Ayarları
          • 4:3
          • Otomatik Format
          • 14:9 film genişletme
          • 16:9 film genişletme
          • Altyazı Büyütme
          • Süper Büyütme
          • Geniş Ekran
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin
          Teletekst geliştirmeleri
          Program bilgisi satırı
          Akıllı mod
          • Oyun
          • Film
          • Kişisel
          • Enerji tasarrufu
          • Standart
          • Canlı

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten Girişi
          75 ohm koaksiyel (IEC75)
          TV sistemi
          • PAL I
          • PAL B/G
          • SECAM B/G
          • SECAM L/L'
          Video Oynatma
          • NTSC
          • SECAM
          • PAL
          Radyo bantları
          • Hiperbant
          • S Kanalı
          • UHF
          • VHF

        • Bağlantı

          Ext 1 Scart
          • Sol/Sağ Ses
          • RGB
          Ext 2 Scart
          Sol/Sağ Ses
          Scart sayısı
          2
          Ext 3
          • YPbPr
          • Sol/Sağ Ses girişi
          Ön / Yan bağlantılar
          • HDMI v1.3
          • CVBS girişi
          • Sol/Sağ Ses girişi
          Ses Çıkışı - Dijital
          Koaksiyel (cinch)
          Diğer bağlantılar
          S/PDIF çıkışı (koaksiyel)
          HDMI 1
          HDMI v1.3
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • EasyLink

        • Güç

          Ortam sıcaklığı
          5 °C - 40 °C
          Şebeke elektriği
          220-240V, 50 Hz
          Güç tüketimi (tipik)
          67  W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          0,30 W

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          671,8  mm
          Set Yüksekliği
          458,7  mm
          Set Derinliği
          77  mm
          Set genişliği (stand ile)
          671,8  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          520  mm
          Set derinliği (stand ile)
          220  mm
          Ürün ağırlığı
          6,9  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          8,4  kg
          Kutu genişliği
          800  mm
          Kutu yüksekliği
          210  mm
          Kutu derinliği
          580  mm
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          200 x 100 mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Masa üstü stand
          • Güç kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Kullanım Kılavuzu
          • Garanti belgesi
          • Uzaktan Kumanda
          • 2 x AAA Pil

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Masa üstü stand
        • Güç kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Kullanım Kılavuzu
        • Garanti belgesi
        • Uzaktan Kumanda
        • 2 x AAA Pil

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