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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
25M2N5200P/00
Mükemmel oyun deneyimi
Her iki alanda da en iyisini sunan bir oyun monitörü. SmartContrast, AMD FreeSync Premium teknolojisi ve 280 Hz yenileme hızı kombinasyonu ile birlikte bu ürün, görüntülemeden ödün vermeden akıcı ve gecikmesiz oyun deneyimi vaat ediyor.
Evnia 5000
25 (24,5 inç / 62,2 cm diyag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. AMD FreeSync™ Premium ciddi oyunculara akıcı, sorunsuz ve en üst performansta bir oyun deneyimi sunar. Yüksek yenileme hızı, düşük kare hızı dengelemesi ve düşük gecikme süreleri ile hiç ödün vermeden ve güvenle oyun oynayın.
Philips Evnia 280 Hz ekran, oyun deneyiminizi yeni boyutlara taşır. Değişken yenileme hızı teknolojisiyle birleşen düşük giriş gecikmesi size sürükleyici bir oyun avantajı sağlar. Ayrıca, yüksek çözünürlüğe sahip geniş görüş açılı panelimiz, benzersiz renk doğruluğuyla gerçekçi bir oyun deneyimi sunar. Ayarlanabilir standın hak ettiğiniz konforu sağlaması ve titreşimsiz görüntülemenin göz yormayan bir izleme deneyimi sunmasıyla önemli olana odaklanın; böylece sağlık endişesi duymadan oyuna devam edebilirsiniz.
Giriş gecikmesi, bağlı cihazlarla bir işlem gerçekleştirmeniz ile sonucunu ekranda görmeniz arasında geçen süredir. Düşük giriş gecikmesi, cihazlarınızdan monitöre komut gönderilmesi arasındaki zaman gecikmesini azaltarak özellikle hızlı tempolu ve rekabetçi oyunlar oynayanlar için büyük önem taşıyan, hızlı refleks gerektiren video oyunlarındaki performansı önemli ölçüde artırır.
Yorumlar
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Maksimum çözünürlük, yalnızca DP girişi için geçerlidir.
En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
Smart MBR, bulanıklığı azaltmak için parlaklık seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle smart MBR etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir
Smart MBR, oyun için optimize edilmiş moddur. Smart MBR'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.
Adobe RGB ve DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır; sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır; NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.
NVIDIA® G-SYNC® destek arayüzü: DisplayPort
NVIDIA® G-SYNC® sürücüsünü en son sürüme güncellediğinizden emin olun, NVIDIA web sitesinde daha fazla bilgiye ulaşın: https://www.nvidia.com/
Grafik kartınızın NVIDIA® G-SYNC®'i desteklediğinden emin olun
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.