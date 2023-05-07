Neredeyse gecikmesiz oyun deneyimi için ultra hızlı 240 Hz yenileme hızı

En yoğun ve sürükleyici aksiyon oyunlarını oynarken ultra hızlı 240 Hz yenileme hızı, son derece akıcı ve gecikmesiz bir oyun deneyimi sunar. Bu Philips ekran, ekran görüntüsünü saniyede 240 defaya kadar yenileyerek standart bir ekrandan çok daha hızlı çalışır. Özellikle FPS ve yarış oyunları gibi hızlı tempolu oyunlarda 240 Hz, üstün hareket netliği ve görsel berraklık sağlar. Philips 240 Hz ekran ile oyunlardaki aksiyon sahneleri takılma ve gölgelenme olmadan görüntülenir. Kendinizi oyuna daha fazla kaptıracak ve oyunun içindeymiş gibi hissedeceksiniz.