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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
25M2N3200W/01
Oyun ufkunuzu genişletin
Hepimizin odak noktasında "harika" hız var. Bu monitör 240 Hz yenileme hızına ve 16:9 Full HD ekrana sahiptir; böylece oyununuzu gerçek zamanlı hızda net ve ayrıntılı görüntüleme ile birlikte oynayabilirsiniz.
Evnia 3000
25 (24,5 inç / 62,2 cm diyag.)
1920 x 1080 (Full HD)
En yoğun ve sürükleyici aksiyon oyunlarını oynarken ultra hızlı 240 Hz yenileme hızı, son derece akıcı ve gecikmesiz bir oyun deneyimi sunar. Bu Philips ekran, ekran görüntüsünü saniyede 240 defaya kadar yenileyerek standart bir ekrandan çok daha hızlı çalışır. Özellikle FPS ve yarış oyunları gibi hızlı tempolu oyunlarda 240 Hz, üstün hareket netliği ve görsel berraklık sağlar. Philips 240 Hz ekran ile oyunlardaki aksiyon sahneleri takılma ve gölgelenme olmadan görüntülenir. Kendinizi oyuna daha fazla kaptıracak ve oyunun içindeymiş gibi hissedeceksiniz.
0,5 ms Smart MBR özellikli Philips Evnia, lekelenmeyi ve hareket bulanıklığını etkili şekilde ortadan kaldırır ve daha net ve doğru görseller sunarak oyun deneyimini iyileştirir. Hızlı hareket edilen aksiyon sahneleri ve dramatik geçişler sorunsuz bir şekilde işlenir. Heyecan verici ve reflekse duyarlı oyunlar için en iyi seçenektir.
Giriş gecikmesi, bağlı cihazlarla bir işlem gerçekleştirmeniz ile sonucunu ekranda görmeniz arasında geçen süredir. Düşük giriş gecikmesi, cihazlarınızdan monitöre komut gönderilmesi arasındaki zaman gecikmesini azaltarak özellikle hızlı tempolu ve rekabetçi oyunlar oynayanlar için büyük önem taşıyan, hızlı refleks gerektiren video oyunlarındaki performansı önemli ölçüde artırır.
Yorumlar
En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.
SmartResponse'a eşit yanıt süresi değeri
Smart MBR, bulanıklığı azaltmak için parlaklık seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle Smart MBR etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.
Smart MBR, oyun için optimize edilmiş moddur. Smart MBR'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.
NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.