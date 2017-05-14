Şık beyaz rengi ile her odayı ferah, modern bir görünüme kavuşturur

Performansı kadar görüntüsü de harika olan küçük ekranlı bir TV istediğinizi biliyoruz. Bu nedenle, tasarım ekibimiz şık görünümlü beyaz çerçeveyi parlak kaplamayla bir araya getirerek her odaya uyum sağlayan ferah ve modern bir tasarım oluşturdu.