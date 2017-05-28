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Üretimden kaldırıldı

4000 seriesFull HD Ultra İnce LED TV

24PFS4032/12

Full HD Ultra İnce LED TV

Taşınabilir ve şık tasarım. Philips 4000 TV'yi dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Ultra ince tasarımı ve şeffaf beyaz çerçevesi ile tüm odalarda mükemmel bir görünüm sunar.

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TV brand claim gold

Ambilight TV'yi deneyenlerin %99,91'i onu bir daha asla geri vermek istemiyor. 1

Digital Crystal Clear ile

Full HD Ultra İnce LED TV

  • 60 cm (24 inç)

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Şık beyaz rengi ile her odayı ferah, modern bir görünüme kavuşturur

Performansı kadar görüntüsü de harika olan küçük ekranlı bir TV istediğinizi biliyoruz. Bu nedenle, tasarım ekibimiz şık görünümlü beyaz çerçeveyi parlak kaplamayla bir araya getirerek her odaya uyum sağlayan ferah ve modern bir tasarım oluşturdu.

Digital Crystal Clear: paylaşmak isteyeceğiniz hassaslık

Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. En sevdiğiniz programları, filmleri, haberleri izlerken veya birkaç arkadaşınızla TV seyrederken optimum kontrastın, rengin ve netliğin keyfini çıkarın.

Full HD LED TV—harika LED görüntüler ve inanılmaz kontrast

Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan HDTV'lerin sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. 24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti. 

  1. EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

  2. 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

  3. TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

  4. (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.

  5. Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.