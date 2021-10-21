ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ön ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Uzaktan kumanda fotoğrafı
  • Konektör yandan çizimi
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Uzaktan kumanda fotoğrafı
  • Konektör yandan çizimi

Üretimden kaldırıldı

4000 seriesFull HD Ultra İnce LED TV

24PFS4022/12

3.7

| (24) İncelemeler

Full HD Ultra İnce LED TV

Eğlenceli Philips 4000 TV, küçük ekranla üstün görüntü kalitesini bir araya getirir. Minimal tasarımıyla evinizin her köşesine uyum sağlarken odalar arasında hızlı ve kolay bir şekilde taşınabilecek kadar kompakttır.

Tüm avantajları görüntüleyin
TV brand claim gold

Ambilight TV'yi deneyenlerin %99,91'i onu bir daha asla geri vermek istemiyor. 1

Digital Crystal Clear ile

Full HD Ultra İnce LED TV

  • 60 cm (24 inç)

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Kompakt, taşınabilir TV: Eğlenceyi her yere götürün

Şık, kompakt ve hafif. Küçük ekran TV'nizle mutfakta sevdiğiniz programları izleyin, garajınızda çalışırken son haberleri öğrenin ve mangal yaparken maç skorlarını takip edin. Böylesine taşınabilir bir TV'yle eğlenceyi her yere götürebilirsiniz.

Digital Crystal Clear: paylaşmak isteyeceğiniz hassaslık

Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. En sevdiğiniz programları, filmleri, haberleri izlerken veya birkaç arkadaşınızla TV seyrederken optimum kontrastın, rengin ve netliğin keyfini çıkarın.

Full HD LED TV—harika LED görüntüler ve inanılmaz kontrast

Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan HDTV'lerin sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.7

5 üzerinden

24

İncelemeler

21/10/2021

Türkiye

Türkiye

GÖRÜNTÜ KALİTESİ

RENKLER DOGALA YAKIN VE CANLI KANAL GEÇİŞLERİ HIZLI ÇOK MEMNUNUM

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-10-21

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-10-21

30/06/2020

Türkiye

Türkiye

2017 YILININ EN İYİSİ

2017 yılında mutfağım için tv arıyordum bu boyuttaki tv içinde tek FH özelliği olan philips de rastladım düşünmeden aldım.Renkleri dizayn olarak harika tabii aradan 3 sene geçti hala taş gibi hergün sabah 09 açılır gece 23 kapanır...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-06-30

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-06-30

06/08/2018

Türkiye

Türkiye

Uydu alıcısı

Uydu alıcısı programı kullanışlı değil,kanal sıralaması kolay yapılamıyor

Bu değerlendirme 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Bu değerlendirme 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. 24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti. 

  1. EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

  2. 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

  3. TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

  4. (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.

  5. Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.