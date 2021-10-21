2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
24PFS4022/12
Full HD Ultra İnce LED TV
Eğlenceli Philips 4000 TV, küçük ekranla üstün görüntü kalitesini bir araya getirir. Minimal tasarımıyla evinizin her köşesine uyum sağlarken odalar arasında hızlı ve kolay bir şekilde taşınabilecek kadar kompakttır.
60 cm (24 inç)
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Şık, kompakt ve hafif. Küçük ekran TV'nizle mutfakta sevdiğiniz programları izleyin, garajınızda çalışırken son haberleri öğrenin ve mangal yaparken maç skorlarını takip edin. Böylesine taşınabilir bir TV'yle eğlenceyi her yere götürebilirsiniz.
Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. En sevdiğiniz programları, filmleri, haberleri izlerken veya birkaç arkadaşınızla TV seyrederken optimum kontrastın, rengin ve netliğin keyfini çıkarın.
Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan HDTV'lerin sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.
3.7
5 üzerinden
24
İncelemeler
YUMLU
21/10/2021
Türkiye
GÖRÜNTÜ KALİTESİ
RENKLER DOGALA YAKIN VE CANLI KANAL GEÇİŞLERİ HIZLI ÇOK MEMNUNUM
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-10-21
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-10-21
cabbar311
30/06/2020
Türkiye
2017 YILININ EN İYİSİ
2017 yılında mutfağım için tv arıyordum bu boyuttaki tv içinde tek FH özelliği olan philips de rastladım düşünmeden aldım.Renkleri dizayn olarak harika tabii aradan 3 sene geçti hala taş gibi hergün sabah 09 açılır gece 23 kapanır...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-06-30
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-06-30
Murad
06/08/2018
Türkiye
Uydu alıcısı
Uydu alıcısı programı kullanışlı değil,kanal sıralaması kolay yapılamıyor
Bu değerlendirme 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Bu değerlendirme 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.
Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.