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  • Enerji verimliliği sınıf etiketi
    Ön ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı

Fast IPS Gaming monitorFull HD oyun monitörü

24M2N3200S/01

Oyun ufkunuzu genişletin

Bu Hızlı IPS monitör, üstün hassasiyetle ve 180 Hz hızda oyun oynamanızı sağlar. Net HDR kalitesinde görüntüler ve Full HD çözünürlük sunan bu monitör sayesinde çok yönlü mükemmel bir oyun deneyimi elde edersiniz.

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Oyun ufkunuzu genişletin

  • Evnia 3000

  • 24 (23,8 inç / 60,5 cm diyag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra akıcı, muhteşem görüntüler için 180 Hz yenileme hızları

Ultra akıcı, muhteşem görüntüler için 180 Hz yenileme hızları

Yoğun, mücadeleci oyunlar oynayabilirsiniz. Bu nedenle, gecikmesiz ve ultra akıcı görüntülere sahip bir ekran isteyebilirsiniz. Bu ekran, standart bir ekrandan daha etkili bir şekilde saniyede 180 kez yenilenir. Daha düşük kare hızlarında düşmanlarınız, ekranda noktadan noktaya atlıyormuş gibi görünebilir ve onları hedef alarak vurmanız güçleşir. 180 Hz kare hızı ile düşman hareketini ultra akıcı şekilde gösteren ekranda bu kritik hareketleri görüntüleyerek düşmanlarınızı kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük veri gecikmesi ve ekran yırtılması olmaması ile bu Philips ekran mükemmel bir oyun arkadaşıdır.

Düşük giriş gecikmesi, cihazlar ile monitör arasındaki zaman gecikmesini azaltır

Düşük giriş gecikmesi, cihazlar ile monitör arasındaki zaman gecikmesini azaltır

Giriş gecikmesi, bağlı cihazlarla bir işlem gerçekleştirmeniz ile sonucunu ekranda görmeniz arasında geçen süredir. Düşük giriş gecikmesi, cihazlarınızdan monitöre komut gönderilmesi arasındaki zaman gecikmesini azaltarak özellikle hızlı tempolu ve rekabetçi oyunlar oynayanlar için büyük önem taşıyan, hızlı refleks gerektiren video oyunlarındaki performansı önemli ölçüde artırır.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.

  2. SmartResponse'a eşit yanıt süresi değeri

  3. Smart MBR, bulanıklığı azaltmak için parlaklık seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle Smart MBR etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.

  4. Smart MBR, oyun için optimize edilmiş moddur. Smart MBR'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.

  5. CIE1976’ya göre Adobe RGB ve DCI-P3 kapsamı, CIE1931’e göre sRGB alanı, CIE1976’ya göre NTSC alanı.

  6. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.

  7. Bu broşürde listelenen ürünler ve aksesuarlar ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.