Ultra akıcı, parlak görüntüler için 165Hz yenileme hızları

Yoğun ve rekabetçi oyunlar oynuyorsunuz. Gecikmesiz, ultra akıcı görüntüler sunan bir monitör istiyorsunuz. Bu Philips monitör, ekran görüntüsünü saniyede 165 defaya kadar yenileyerek standart bir monitörden çok daha hızlı performans gösterir. Daha düşük kare hızı, düşmanların ekranda bir noktadan diğerine sıçrıyormuş gibi görünmesine ve vurulması zor hedefler hâline gelmesine neden olabilir. 165Hz kare hızı sayesinde, düşman hareketlerini ultra akıcı biçimde gösteren kritik ara görüntüleri de ekranda görür ve böylece düşmanları kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük giriş gecikmesi ve ekran yırtılması olmayan bu Philips monitör, mükemmel oyun ortağınızdır