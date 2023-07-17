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Gaming MonitorFull HD oyun monitörü

24M1N3200ZS/00

Oyun deneyimini bir üst düzeye taşıyın

Bu Philips oyun monitörü, yoğun aksiyonla dolu bilgisayar oyunları için harika bir çok yönlü ekrandır. Sync teknolojisi, 165 Hz ve 1 ms özellikleriyle akıcı oyun deneyimi sunar. Ultra Wide-Color özellikli bu neredeyse çerçevesiz ekran, görsel etkileyiciliği artırır.

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Oyun deneyimini bir üst düzeye taşıyın

  • Evnia 3000

  • 24 (60,5 cm / 23,8 inç diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium ile akıcı ve sorunsuz oyun deneyimi

AMD FreeSync™ Premium ile akıcı ve sorunsuz oyun deneyimi

Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. AMD FreeSync™ Premium ciddi oyunculara akıcı, sorunsuz ve en üst performansta bir oyun deneyimi sunar. Yüksek yenileme hızı, düşük kare hızı dengelemesi ve düşük gecikme süreleri ile hiç ödün vermeden ve güvenle oyun oynayın.

Ultra akıcı, parlak görüntüler için 165Hz yenileme hızları

Ultra akıcı, parlak görüntüler için 165Hz yenileme hızları

Yoğun ve rekabetçi oyunlar oynuyorsunuz. Gecikmesiz, ultra akıcı görüntüler sunan bir monitör istiyorsunuz. Bu Philips monitör, ekran görüntüsünü saniyede 165 defaya kadar yenileyerek standart bir monitörden çok daha hızlı performans gösterir. Daha düşük kare hızı, düşmanların ekranda bir noktadan diğerine sıçrıyormuş gibi görünmesine ve vurulması zor hedefler hâline gelmesine neden olabilir. 165Hz kare hızı sayesinde, düşman hareketlerini ultra akıcı biçimde gösteren kritik ara görüntüleri de ekranda görür ve böylece düşmanları kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük giriş gecikmesi ve ekran yırtılması olmayan bu Philips monitör, mükemmel oyun ortağınızdır

Net görüntü ve akıcı oyun deneyimi için 1 ms (MPRT) hızlı tepki süresi

Net görüntü ve akıcı oyun deneyimi için 1 ms (MPRT) hızlı tepki süresi

MPRT (film tepki süresi), tepki süresini açıklamak için kullanılan daha sezgisel bir yoldur ve bulanık parazit görülen andan temiz ve canlı görüntülerin görülmesine kadar geçen süreyi temsil eder. 1 ms MPRT özellikli Philips oyun monitörü, lekelenmeyi ve hareket bulanıklığını etkili şekilde ortadan kaldırır ve daha net ve doğru görseller sunarak oyun deneyimini iyileştirir. Heyecan verici ve reflekse duyarlı oyunlar için en iyi seçenektir.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır

  3. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır

  4. Adobe RGB Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır

  5. Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.

  6. En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.

  7. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  8. MPRT, bulanıklığı azaltmak için parlaklığı seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle MPRT etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.

  9. MPRT, oyun için optimize edilmiş moddur. MPRT'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.

  11. Monitör, özellik görsellerinden farklı görünebilir.