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  • Şık bir çalışma alanı
  • Enerji verimliliği sınıf etiketi
    Şık bir çalışma alanı
  • Şık bir çalışma alanı
  • Şık bir çalışma alanı
  • Şık bir çalışma alanı
  • Şık bir çalışma alanı
  • Şık bir çalışma alanı
  • Şık bir çalışma alanı

MonitorFull HD LCD monitör

24E1N1100A/01

Şık bir çalışma alanı

Verimliliği Full HD kalitesinde deneyimleyin. Bu monitör, gözleri korumak için LowBlue modu, yüksek kaliteli görüntüler için IPS LED geniş görüş teknolojisi ve keskin görseller için 1 ms MPRT gibi çalışma alanına yönelik temel ihtiyaçlarla donatılmıştır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Şık bir çalışma alanı

  • 1000 serisi

  • 24 (60,5 cm / 23,8 inç diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra akıcı, muhteşem görüntüler için 120 Hz yenileme hızları

Ultra akıcı, muhteşem görüntüler için 120 Hz yenileme hızları

Yoğun, mücadeleci oyunlar oynayabilirsiniz. Bu nedenle, gecikmesiz ve ultra akıcı görüntülere sahip bir ekran isteyebilirsiniz. Bu Philips ekran, standart bir ekrandan daha etkili bir şekilde saniyede 120 kez yenilenir. Daha düşük kare hızlarında düşmanlarınız, ekranda noktadan noktaya atlıyormuş gibi görünebilir ve onları hedef alarak vurmanız güçleşir. 120 Hz kare hızı ile düşman hareketini ultra akıcı şekilde gösteren ekranda bu kritik hareketleri görüntüleyerek düşmanlarınızı kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük veri gecikmesi ve ekran yırtılması ile bu Philips ekran mükemmel bir oyun arkadaşıdır.

Görüntü ve renk doğruluğu için IPS LED geniş görüş teknolojisi

Görüntü ve renk doğruluğu için IPS LED geniş görüş teknolojisi

IPS ekranlar, 178/178 derece ekstra geniş görüş açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanır ve ekranın neredeyse her açıdan görüntülenmesini mümkün kılar. Standart TN panellerin aksine IPS ekranlar, canlı renklerle son derece net görüntüler sunar. Bu özellik onları yalnızca fotoğraflar, filmler ve internette gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk doğruluğu ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de ideal hâle getirir.

Net ve ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Net ve ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Görüntü kalitesi önemlidir. Standart ekranlar kaliteli görüntü sunar, ancak siz daha fazlasını beklersiniz. Bu ekran, geliştirilmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlüğe sahiptir. Full HD'nin net ayrıntıları; yüksek parlaklık, olağanüstü kontrast ve gerçekçi renklerle birleşerek gerçeğe uygun bir görüntü sunar.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır; sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır; NTSC Alanı ve Adobe RGB Alanı, CIE1976 temel alınmıştır.

  2. En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.

  3. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  4. MPRT, bulanıklığı azaltmak için parlaklığı seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle MPRT etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.

  5. MPRT, oyun için optimize edilmiş moddur. MPRT'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.

  6. Bu broşürde listelenen ürünler ve aksesuarlar ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.

  7. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.