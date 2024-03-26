2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
24E1N1100A/01
Şık bir çalışma alanı
Verimliliği Full HD kalitesinde deneyimleyin. Bu monitör, gözleri korumak için LowBlue modu, yüksek kaliteli görüntüler için IPS LED geniş görüş teknolojisi ve keskin görseller için 1 ms MPRT gibi çalışma alanına yönelik temel ihtiyaçlarla donatılmıştır.
1000 serisi
24 (60,5 cm / 23,8 inç diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Yoğun, mücadeleci oyunlar oynayabilirsiniz. Bu nedenle, gecikmesiz ve ultra akıcı görüntülere sahip bir ekran isteyebilirsiniz. Bu Philips ekran, standart bir ekrandan daha etkili bir şekilde saniyede 120 kez yenilenir. Daha düşük kare hızlarında düşmanlarınız, ekranda noktadan noktaya atlıyormuş gibi görünebilir ve onları hedef alarak vurmanız güçleşir. 120 Hz kare hızı ile düşman hareketini ultra akıcı şekilde gösteren ekranda bu kritik hareketleri görüntüleyerek düşmanlarınızı kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük veri gecikmesi ve ekran yırtılması ile bu Philips ekran mükemmel bir oyun arkadaşıdır.
IPS ekranlar, 178/178 derece ekstra geniş görüş açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanır ve ekranın neredeyse her açıdan görüntülenmesini mümkün kılar. Standart TN panellerin aksine IPS ekranlar, canlı renklerle son derece net görüntüler sunar. Bu özellik onları yalnızca fotoğraflar, filmler ve internette gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk doğruluğu ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de ideal hâle getirir.
Görüntü kalitesi önemlidir. Standart ekranlar kaliteli görüntü sunar, ancak siz daha fazlasını beklersiniz. Bu ekran, geliştirilmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlüğe sahiptir. Full HD'nin net ayrıntıları; yüksek parlaklık, olağanüstü kontrast ve gerçekçi renklerle birleşerek gerçeğe uygun bir görüntü sunar.
Yorumlar
DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır; sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır; NTSC Alanı ve Adobe RGB Alanı, CIE1976 temel alınmıştır.
En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
MPRT, bulanıklığı azaltmak için parlaklığı seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle MPRT etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.
MPRT, oyun için optimize edilmiş moddur. MPRT'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.
Bu broşürde listelenen ürünler ve aksesuarlar ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.