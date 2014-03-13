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Üretimden kaldırıldı

LCD monitör ve SmartControl Lite

246V5LAB/00

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın

Bu güzel, parlak tasarımlı ekranla canlı LED görüntülerin tadını çıkarın. Stereo hoparlörler ve SmartControl lite gibi özellikleriyle mükemmel bir seçim!

Tüm avantajları görüntüleyin

stereo hoparlörlerle

LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın

  • V Line

  • 61 cm (24 inç)

SmartControl Lite ile kolay ekran performansı ayarlama

SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

Canlı renkler için LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

13/03/2014

Türkiye

Türkiye

Harika

Ürünü alalı kısa süre oldu ve şık görüntüsü ve tasarımı harika

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 246V5LAB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 246V5LAB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır

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