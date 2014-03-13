2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
Bu güzel, parlak tasarımlı ekranla canlı LED görüntülerin tadını çıkarın. Stereo hoparlörler ve SmartControl lite gibi özellikleriyle mükemmel bir seçim!
V Line
61 cm (24 inç)
SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.
Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Womnex
13/03/2014
Türkiye
Harika
Ürünü alalı kısa süre oldu ve şık görüntüsü ve tasarımı harika
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 246V5LAB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 246V5LAB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır