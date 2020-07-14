üründen genel olarak oldukça memnunum, ancak bir şikayetim var. Monitöre ilk güç verildiği anda marka logosu görüntüsü mavi zemin üzerinde beyaz renk olarak görünmekte. renklerin tonu ve parlaklığı nedeniyle, özellikle gece kullanımında gözü aşırı derecede rahatsız etmektedir. Çok uzun yıllardır bilgisayar kullandığımdan dolayı görmemde zaten kusurlar bulunmakta ve gözüm ışığa karşı aşırı hassas durumdadır. Bu hassasiyet nedeniyle logo ekranındaki renkler ve görüntünün parlaklığı zaten hassas olan görmemi daha da olumsuz etkileyeceğinden endişe duymaktayım. açılış ekranında özellikle beyaz renk olan ve parlak durumda olan marka logosunu göz hassaiyetimden dolayı elimle kapatarak rahatsız etmesini önlemeye çalışıyorum. markanızın insan sağlığı konusunda hassas ve duyarlı olduğunu biliyorum ve sahibi olduğum bu ürün de normal kullanımda düşük mavi ışık teknolojisi ile üretilmiş bir "göz dostu" bir ürün. Ancak açılış esnasında marka logosu gösteriminde hiç de göz dostu değil, tam tersine irrite edici, göz düşmanı. sanırım marka logosunu ön plana çıkarma, vurgu yapma adına bu göze zararlı renklerin bu kadar parlak şekilde logo ekranında gösterilmesi ile "göz dostu" düşük mavi ışık teknolojisi "FEDA edilmiş". Bu sorunu düzeltmek için gerekli işlemlerin yapılması ve bilgilendirme yapılmasını rica ediyorum