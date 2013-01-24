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    Ultra Geniş Renkli LCD monitör

    246E9QDSB/01
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Çarpıcı renkler, şık tasarım Çarpıcı renkler, şık tasarım Çarpıcı renkler, şık tasarım
      -{discount-value}

      Ultra Geniş Renkli LCD monitör

      246E9QDSB/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Çarpıcı renkler, şık tasarım

      Philips E line monitör, olağanüstü görüntü performansı ile şık tasarımı bir araya getirir. Ultra Wide-Color özelliğine sahip, dar çerçeveli Full HD ekran, gerçekçi görseller sunar. Şık tasarımla üstün görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Ultra Geniş Renkli LCD monitör

      Çarpıcı renkler, şık tasarım

      Philips E line monitör, olağanüstü görüntü performansı ile şık tasarımı bir araya getirir. Ultra Wide-Color özelliğine sahip, dar çerçeveli Full HD ekran, gerçekçi görseller sunar. Şık tasarımla üstün görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Çarpıcı renkler, şık tasarım

      Philips E line monitör, olağanüstü görüntü performansı ile şık tasarımı bir araya getirir. Ultra Wide-Color özelliğine sahip, dar çerçeveli Full HD ekran, gerçekçi görseller sunar. Şık tasarımla üstün görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Ultra Geniş Renkli LCD monitör

      Çarpıcı renkler, şık tasarım

      Philips E line monitör, olağanüstü görüntü performansı ile şık tasarımı bir araya getirir. Ultra Wide-Color özelliğine sahip, dar çerçeveli Full HD ekran, gerçekçi görseller sunar. Şık tasarımla üstün görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

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        Ultra Geniş Renkli LCD monitör

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        Çarpıcı renkler, şık tasarım

        • E Line
        • 24 (60,5 cm / 23,8 inç diag.)
        • 1920 x 1080 (Full HD)
        Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesiyle daha canlı görüntüler

        Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesiyle daha canlı görüntüler

        Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.

        Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

        Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

        IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

        Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

        Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

        Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

        AMD FreeSync™ teknolojisiyle sorunsuz oyun deneyimi

        AMD FreeSync™ teknolojisiyle sorunsuz oyun deneyimi

        Yeni Philips monitör sayesinde oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmazsınız. Sorunsuz, hızlı yenileme ve ultra hızlı tepki süresi sunan AMD FreeSync™ teknolojisiyle neredeyse tüm kare hızlarında akıcı, parazitsiz performansın tadını çıkarın.

        Kusursuz görünüm için dar çerçeveli ekran

        Kusursuz görünüm için dar çerçeveli ekran

        Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.

        Flicker-free teknolojisiyle gözleriniz daha az yorulur

        Flicker-free teknolojisiyle gözleriniz daha az yorulur

        LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.

        Gözü rahatsız etmeyen, verimli LowBlue Modu

        Gözü rahatsız etmeyen, verimli LowBlue Modu

        Çalışmalar, tıpkı mor ötesi ışınların göze zarar vermesi gibi LED ekranların yaydığı kısa dalgalı mavi ışık ışınlarının da zaman içinde göze zarar verebileceğini ve görme duyusunu etkileyebileceğini göstermiştir. Sağlığınız için tasarlanan Philips LowBlue Modu ayarı, zararlı, kısa dalgalı mavi ışığı azaltan akıllı bir yazılım teknolojisi kullanır.

        HDMI evrensel dijital bağlantı sağlar

        HDMI evrensel dijital bağlantı sağlar

        HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.

        Çevre dostu malzemeler başlıca uluslararası standartlara uygundur

        "Philips, tüm monitör serisinde sürdürülebilir, çevre dostu malzemeler kullanmaktadır. Gövdenin tüm plastik parçaları, metal şasi parçaları ve ambalaj malzemeleri %100 geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bazı modellerde %65 oranında kullanım sonrası geri dönüştürülmüş plastik kullanılmaktadır. RoHS standartlarına olan bağlılığımız sayesinde toksik maddeler önemli ölçüde azaltılmakta ya da tamamen yok edilmektedir. LED arka aydınlatmalı monitörlerdeki cıva tamamen devre dışı bırakılırken CCLF arka aydınlatmalı monitörlerdeki cıva oranı önemli ölçüde azaltılmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          LCD panel tipi
          IPS teknolojisi
          AMD FreeSync™ teknolojisi
          Evet
          Arka aydınlatma tipi
          W-LED sistemi
          Panel Boyutu
          60,5 cm / 23,8 inç
          Görüntüleme Ekranı Kaplaması
          Parlama Önleyici, 3H, %25 Mat
          Etkin izleme alanı
          527,04 (Y) x 296,46 (D)
          En-boy oranı
          16:9
          Maksimum çözünürlük
          75 Hz'de 1920 x 1080*
          Piksel Yoğunluğu
          93 PPI
          Tepki süresi (tipik)
          4 ms (Griden Griye)*
          Parlaklık
          250  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          1000:1
          SmartContrast
          20.000.000:1
          Piksel aralığı
          0,275 x 0,275 mm
          İzleme açısı
          • 178º (Y) / 178º (D)
          • C/R > 10 ise
          Flicker-free
          Evet
          Görüntü geliştirme
          SmartImage game
          Renk gamı (tipik)
          NTSC %108*, sRGB %129*
          Ekran renkleri
          16,7 M
          Tarama Frekansı
          30 - 83 kHz (Y) / 50 - 76 Hz (D)
          LowBlue Modu
          Evet
          sRGB
          Evet

        • Bağlantı

          Sinyal Girişi
          • VGA (Analog)
          • DVI-D (dijital, HDCP)
          • HDMI (dijital, HDCP)
          Sync Girişi
          • Ayrı Sync
          • Sync Yeşil
          Ses (Giriş/Çıkış)
          HDMI ses çıkışı

        • Kullanılabilirlik

          Kullanıcı rahatlığı
          • Açık/Kapalı
          • Menü
          • Parlaklık
          • Giriş
          • SmartImage Game
          OSD Dilleri
          • Brezilya Portekizcesi
          • Çekçe
          • Felemenkçe
          • İngilizce
          • Fince
          • Fransızca
          • Almanca
          • Yunanca
          • Macarca
          • İtalyanca
          • Japonca
          • Korece
          • Lehçe
          • Portekizce
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • İspanyolca
          • İsveççe
          • Geleneksel Çince
          • Türkçe
          • Ukraynaca
          Diğer kolaylıklar
          • Kensington kilidi
          • VESA montaj (75x75mm)
          Tak ve Çalıştır Uyumluluğu
          • DDC CI
          • Mac OS X
          • sRGB
          • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

        • Stand

          Eğilme
          -5/20  derece

        • Güç

          Açık modu
          13,04 W (tipik) (EnergyStar test yöntemi)
          Bekleme modu
          < 0,5 W (tipik)
          Kapalı modu
          < 0,3 W (tipik)
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A
          Güç LED göstergesi
          • Çalışma - Beyaz
          • Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
          Güç kaynağı
          • Dış
          • 100-240 VAC, 50-60 Hz

        • Boyutlar

          Standla birlikte ürün (mm)
          540 x 416 x 190  mm
          Standsız olarak ürün (mm)
          540 x 326 x 39  mm
          mm olarak ambalaj (GxYxD)
          586 x 477 x 141  mm

        • Ağırlık

          Standla birlikte ürün (kg)
          2,94  kg
          Standsız olarak ürün (kg)
          2,39  kg
          Ambalajla birlikte ürün (kg)
          4,45  kg

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 - 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 - 60  °C
          Bağıl nem
          %20-80  %
          Yükseklik
          Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
          MTBF
          50.000 saat (arka ışık hariç)  saat

        • Sürdürülebilirlik

          Çevre ve enerji
          • EnergyStar 8.0
          • RoHS
          • Kurşunsuz
          • Cıva İçermez
          • WEEE
          Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi
          100  %

        • Uyumluluk ve standartlar

          Yasal Onaylar
          • CE İşareti
          • FCC Sınıf B
          • CU-EAC
          • TUV/ISO9241-307
          • VCCI
          • RCM
          • BSMI
          • MEPS
          • CB
          • cETLus
          • ICES-003
          • TUV-BAUART
          • UKRAYNACA

        • Kasa

          Renk
          Siyah / Gümüş
          Kaplama
          Parlak

        • Kutuda neler var?

          Monitör ve stand
          Evet
          Kablolar
          HDMI kablosu, Güç kablosu
          Kullanıcı Belgeleri
          Evet

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            • "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
            • Maksimum çözünürlük, yalnızca HDMI girişi için geçerlidir.
            • Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
            • 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.
            • NTSC Alanı, CIE 1976 temel alınarak
            • sRGB Alanı, CIE 1931 temel alınarak
            • Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.

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