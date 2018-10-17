2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Canlı, gerçekçi renkler
Zarafetten ilham almış, her eve ve ofise aydınlık ile yeni bir görünüm kazandırmak üzere tasarlanmış bu olağanüstü geniş açılı Ultra Geniş Renkli ekran, gerçekçi renkler sunar.
E Line
24 (Görülebilir 59,9 cm / 23,6 inç)
1920 x 1080 (Full HD)
LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.
Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
aekavraz
17/10/2018
Türkiye
Çalışma isteğimi yükseltiyor
Evimde kullanıyor şık ve yeterince estetik, görüntü son derece net ve canlı, hoperlörü olmasına rağmen gayet kibar, üstelik hafif. Philips daha iyiyisi yine philips dir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 246E7QDAB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 246E7QDAB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır
Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın bağlanmadığı ya da doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda, MHL cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla iletişim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıştırmak için özel MHL kablosu veya adaptörü satın almanızı gerektirebilir
İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.
ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir
MHL özellikli ürünlerin tam listesi için lütfen www.mhlconsortiun.org adresini ziyaret edin
HDMI kabloları bölgeye ve modele göre değişiklik gösterir.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
NTSC %85 (CIE1931), sRGB: %122,7
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.