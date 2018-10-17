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Üretimden kaldırıldı

Ultra Geniş Renkli LCD monitör

246E7QDAB/00

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Canlı, gerçekçi renkler

Zarafetten ilham almış, her eve ve ofise aydınlık ile yeni bir görünüm kazandırmak üzere tasarlanmış bu olağanüstü geniş açılı Ultra Geniş Renkli ekran, gerçekçi renkler sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

zarif bir tasarım

Canlı, gerçekçi renkler

  • E Line

  • 24 (Görülebilir 59,9 cm / 23,6 inç)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Flicker-free teknolojisiyle gözleriniz daha az yorulur

LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.

Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesiyle daha canlı görüntüler

Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.

Ev dekorasyonunuzu zenginleştirmek için muhteşem parlak kaplama

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

17/10/2018

Türkiye

Türkiye

Çalışma isteğimi yükseltiyor

Evimde kullanıyor şık ve yeterince estetik, görüntü son derece net ve canlı, hoperlörü olmasına rağmen gayet kibar, üstelik hafif. Philips daha iyiyisi yine philips dir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 246E7QDAB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 246E7QDAB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın bağlanmadığı ya da doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda, MHL cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla iletişim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıştırmak için özel MHL kablosu veya adaptörü satın almanızı gerektirebilir

  2. İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.

  3. ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir

  4. MHL özellikli ürünlerin tam listesi için lütfen www.mhlconsortiun.org adresini ziyaret edin

  5. HDMI kabloları bölgeye ve modele göre değişiklik gösterir.

  6. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  7. NTSC %85 (CIE1931), sRGB: %122,7

  8. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.