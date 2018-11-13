2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
Bu Philips ekranda canlı görüntülerin keyfini çıkarın. Görüntülerin zengin ve parlak olmasını sağlayan SmartContrast gibi temel özellikleriyle ideal bir seçenektir!
V Line
59,9 cm / 23,6 inç
Philips MVA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, web'de gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayarak net görüntüler verir.
Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.
SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.
3.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
MURAT1970
13/11/2018
Türkiye
dvi kablosu çıkmadı
İçerisinden vga kablosu çıktığı halde dvi kablosu konulmamış.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 243V5QSBA LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 243V5QSBA LCD monitör için yapılmıştır
Akıllı tepki süresi, GtG veya GtG (BW) testlerindeki optimum değerdir.