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Üretimden kaldırıldı

LCD monitör

243V5QSBA/01

3

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

Bu Philips ekranda canlı görüntülerin keyfini çıkarın. Görüntülerin zengin ve parlak olmasını sağlayan SmartContrast gibi temel özellikleriyle ideal bir seçenektir!

Tüm avantajları görüntüleyin

Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

  • V Line

  • 59,9 cm / 23,6 inç

Geniş izleme açıları ve derin kontrast düzeyleri için MVA Ekran

Geniş izleme açıları ve derin kontrast düzeyleri için MVA Ekran

Philips MVA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, web'de gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayarak net görüntüler verir.

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
4
2
1

13/11/2018

Türkiye

Türkiye

dvi kablosu çıkmadı

İçerisinden vga kablosu çıktığı halde dvi kablosu konulmamış.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 243V5QSBA LCD monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 243V5QSBA LCD monitör için yapılmıştır

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  1. Akıllı tepki süresi, GtG veya GtG (BW) testlerindeki optimum değerdir.