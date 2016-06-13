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      LCD monitör

      243S5LSB/00

      Temel özellikler, etkili performans

      Philips LED ekran PVC'den üretilmiştir, BFR içermeyen kasası gerçek anlamda çevre dostudur

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      Bu ürün satışta değil

      LCD monitör

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      LCD monitör
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      LCD monitör

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      Temel özellikler, etkili performans

      Maksimum verimlilik için

      • S Line
      • 24 (Görülebilir 59,9 cm / 23,6 inç)
      • Full HD (1920 x 1080)
      Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

      Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

      SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

      Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

      Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

      Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

      Canlı renkler için LED teknolojisi

      Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

      Cıva İçermez çevre dostu ekran

      LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.

      Teknik Özellikler

      • Bağlantı

        Sinyal Girişi
        • VGA (Analog)
        • DVI-D (dijital, HDCP)
        Sync Girişi
        • Ayrı Sync
        • Sync Yeşil

      • Görüntü/Ekran

        Panel Boyutu
        59,9 cm / 23,6 inç
        En-boy oranı
        16:9
        LCD panel tipi
        TFT-LCD
        Arka aydınlatma tipi
        W-LED sistemi
        Piksel aralığı
        0,272 x 0,272 mm
        Optimum çözünürlük
        60 Hz'de 1920 x 1080
        Parlaklık
        250  cd/m²
        Ekran renkleri
        16,7 M
        Kontrast oranı (tipik)
        1000:1
        SmartContrast
        10.000.000:1
        Tepki süresi (tipik)
        5  ms
        İzleme açısı
        • 170º (Y) / 160º (D)
        • C/R > 10 ise
        Etkin izleme alanı
        521,28 (Y) x 293,22 (G)
        Tarama Frekansı
        30 -83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V)
        sRGB
        Evet

      • Kullanılabilirlik

        Tak ve Çalıştır Uyumluluğu
        • DDC CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 7
        • Windows 8
        Kullanıcı rahatlığı
        • Açık/Kapalı
        • Menü/Tamam
        • Parlaklık/Geri
        • 4:3 Genişlik/Yukarı
        • Otomatik/Aşağı
        OSD Dilleri
        • Brezilya Portekizcesi
        • Çekçe
        • Felemenkçe
        • İngilizce
        • Fince
        • Fransızca
        • Almanca
        • Yunanca
        • Macarca
        • İtalyanca
        • Japonca
        • Korece
        • Lehçe
        • Portekizce
        • Rusça
        • İspanyolca
        • Basitleştirilmiş Çince
        • İsveççe
        • Türkçe
        • Geleneksel Çince
        • Ukraynaca
        Diğer kolaylıklar
        • Kensington kilidi
        • VESA montaj (100x100 mm)

      • Stant

        Eğilme
        -5/20  derece

      • Güç

        Güç kaynağı
        • Dahili
        • 100-240 VAC, 50-60 Hz
        Kapalı modu
        0,5 W (tipik)
        Açık modu
        16,7 W (tipik) (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
        Bekleme modu
        0,5 W (tipik)
        Güç LED göstergesi
        • Çalışma - Beyaz
        • Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

      • Boyutlar

        Standla birlikte ürün (mm)
        551 x 420 x 220  mm
        mm olarak ambalaj (GxYxD)
        600 x 415 x 118  mm
        Stantsız olarak ürün (mm)
        551 x 344 x 52  mm

      • Ağırlık

        Ambalajla birlikte ürün (kg)
        5,00  kg
        Stantla birlikte ürün (kg)
        3,66  kg
        Stantsız olarak ürün (kg)
        3,22  kg

      • Çalışma koşulları

        Yükseklik
        Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
        Sıcaklık aralığı (çalışma)
        0°C - 40°C  °C
        MTBF
        30.000  saat
        Bağıl nem
        %20-80  %
        Sıcaklık aralığı (saklama)
        -20°C - 60°C  °C

      • Sürdürülebilirlik

        Çevre ve enerji
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        • Cıva İçermez
        Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi
        100  %

      • Uyumluluk ve standartlar

        Yasal Onaylar
        • CE İşareti
        • FCC Sınıf B
        • SEMKO
        • TCO Sertifikalı
        • cETLus
        • TUV/ISO9241-307
        • BSMI
        • PSB
        • RCM
        • UKRAYNACA
        • WEEE

      • Kasa

        Renk
        Siyah
        Kaplama
        İnce çizgi (ön çerçeve) / Doku (arka kapak)

      • Kutuda neler var?

        Kablolar
        VGA, Güç
        Monitör ve stant
        evet
        Kullanıcı Belgeleri
        evet

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