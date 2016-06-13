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LCD monitör
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Temel özellikler, etkili performans
Maksimum verimlilik için
S Line
24 (Görülebilir 59,9 cm / 23,6 inç)
Full HD (1920 x 1080)
Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast
SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.
Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran
Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.
Canlı renkler için LED teknolojisi
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
Cıva İçermez çevre dostu ekran
LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.
Teknik Özellikler
Bağlantı
Sinyal Girişi
VGA (Analog)
DVI-D (dijital, HDCP)
Sync Girişi
Ayrı Sync
Sync Yeşil
Görüntü/Ekran
Panel Boyutu
59,9 cm / 23,6 inç
En-boy oranı
16:9
LCD panel tipi
TFT-LCD
Arka aydınlatma tipi
W-LED sistemi
Piksel aralığı
0,272 x 0,272 mm
Optimum çözünürlük
60 Hz'de 1920 x 1080
Parlaklık
250
cd/m²
Ekran renkleri
16,7 M
Kontrast oranı (tipik)
1000:1
SmartContrast
10.000.000:1
Tepki süresi (tipik)
5
ms
İzleme açısı
170º (Y) / 160º (D)
C/R > 10 ise
Etkin izleme alanı
521,28 (Y) x 293,22 (G)
Tarama Frekansı
30 -83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V)
sRGB
Evet
Kullanılabilirlik
Tak ve Çalıştır Uyumluluğu
DDC CI
Mac OS X
sRGB
Windows 7
Windows 8
Kullanıcı rahatlığı
Açık/Kapalı
Menü/Tamam
Parlaklık/Geri
4:3 Genişlik/Yukarı
Otomatik/Aşağı
OSD Dilleri
Brezilya Portekizcesi
Çekçe
Felemenkçe
İngilizce
Fince
Fransızca
Almanca
Yunanca
Macarca
İtalyanca
Japonca
Korece
Lehçe
Portekizce
Rusça
İspanyolca
Basitleştirilmiş Çince
İsveççe
Türkçe
Geleneksel Çince
Ukraynaca
Diğer kolaylıklar
Kensington kilidi
VESA montaj (100x100 mm)
Stant
Eğilme
-5/20
derece
Güç
Güç kaynağı
Dahili
100-240 VAC, 50-60 Hz
Kapalı modu
0,5 W (tipik)
Açık modu
16,7 W (tipik) (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
Bekleme modu
0,5 W (tipik)
Güç LED göstergesi
Çalışma - Beyaz
Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
Boyutlar
Standla birlikte ürün (mm)
551 x 420 x 220
mm
mm olarak ambalaj (GxYxD)
600 x 415 x 118
mm
Stantsız olarak ürün (mm)
551 x 344 x 52
mm
Ağırlık
Ambalajla birlikte ürün (kg)
5,00
kg
Stantla birlikte ürün (kg)
3,66
kg
Stantsız olarak ürün (kg)
3,22
kg
Çalışma koşulları
Yükseklik
Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
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