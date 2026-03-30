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  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran

Üretimden kaldırıldı

BrillianceLCD monitör, LED arka aydınlatma

241P4QPYES/00

Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
Philips PowerSensor AMVA LED ekran %65 oranında geri dönüştürülmüş plastik ve PVC'den üretilmiştir, BFR içermeyen kasası gerçek anlamda çevre dostudur.
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PowerSensor ile elektrik faturanızı düşürür

Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran

  • P Line

  • 61 cm (24 inç)

  • Full HD AMVA ekran

PowerSensor enerji maliyetlerini %80'e varan oranda azaltır

PowerSensor enerji maliyetlerini %80'e varan oranda azaltır

PowerSensor, zararsız kızılötesi sinyaller alıp vererek kullanıcının bulunup bulunmadığını belirleyen ve kullanıcı masadan uzaklaştığında monitör parlaklığını otomatik olarak azaltan dahili bir "insan sensörüdür". Böylece enerji maliyetlerini %80'e varan oranda düşürür ve monitörün kullanım ömrünü artırır

Son derece yüksek kontrastlı, canlı görüntüler için AMVA LED

Son derece yüksek kontrastlı, canlı görüntüler için AMVA LED

Philips AMVA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarında kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, internette gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş görüntüleme açısı sağlayarak 90 derece dönme modunda bile net görüntüler verir

DisplayPort ile ses ve görüntü tek bir uzun kablo üzerinde

DisplayPort, herhangi bir dönüştürme olmaksızın PC'den Monitöre dijital bağlantı sağlar. DVI standardından daha yüksek özellikleriyle 15 metreye kadar olan kabloları ve 10,8 Gbps/sn veri aktarımını destekler. Bu yüksek performans ve sıfır gecikme süresiyle, en hızlı görüntülemeyi ve en yüksek yenileme hızlarını elde edersiniz: DisplayPort sadece genel ofis ve ev kullanımı için değil, zorlu oyunlar ve filmler, video düzenleme ve çok daha fazlası için de en iyi seçimdir. Çeşitli adaptörlerin kullanımıyla cihazlar arasında uyumluluk da sağlanır.

Teknik Özellikler

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