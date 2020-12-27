2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Sürükleyici deneyim
24 inç kavisli E Line monitör, şık bir tasarımla son derece sürükleyici bir deneyim sunar. AMD FreeSync teknolojisi sayesinde net Full HD görsellerin ve akıcı hareketlerin keyfini çıkarın.
E Line
24 (59,9 cm / 23,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.
HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.
Yeni Philips oyun ekranı, oyuncular için ayarlanan ve size birçok seçenek sunan hızlı erişim OSD'sine sahiptir. "FPS" modu (First person shooting - Birinci şahıs nişancı) oyunlardaki karanlık temaları geliştirerek karanlık bölgelerdeki gizli nesneleri görmenizi sağlar. "Yarış" modu ekranı ayarlayarak hızlı tepki süreleri ve yüksek renkler sunmanın yanı sıra görüntüyü de ayarlar. "RTS" modu (Real time strategy - Gerçek zamanlı strateji) hem belirli alanların vurgulanmasını hem de boyut ve görüntü ayarlamaları yapılmasını sağlayan özel SmartFrame moduna sahiptir. Oyuncu 1 ve Oyuncu 2 modları farklı oyunlara göre özelleştirilmiş kişisel ayarlar sunarak en iyi performansın elde edilmesini sağlar.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Kozmik58
27/12/2020
Türkiye
Güzel ürün
Monitör alalı bir hafta oldu görüntü kalitesi çok iyi curved ekran gözü yormuyor ekran parlaklığı cok güzel VA panel tercih ettim renk konusunda daha iyi olduğunu düşünüyorum
Avantajlar
Fiyat performans
Dezavantajlar
Displayport olmaması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Monitor 241E1SCA Full HD Kıvrımlı LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-11-27
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Monitor 241E1SCA Full HD Kıvrımlı LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-11-27
Ekran kavisinin mm cinsinden yarıçapı
Maksimum çözünürlük, yalnızca HDMI girişi için geçerlidir.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır
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Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.