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MonitorFull HD Kıvrımlı LCD monitör

241E1SCA/00

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Sürükleyici deneyim

24 inç kavisli E Line monitör, şık bir tasarımla son derece sürükleyici bir deneyim sunar. AMD FreeSync teknolojisi sayesinde net Full HD görsellerin ve akıcı hareketlerin keyfini çıkarın.

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Sürükleyici deneyim

  • E Line

  • 24 (59,9 cm / 23,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

HDMI evrensel dijital bağlantı sağlar

HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.

Oyuncular için optimize edilmiş SmartImage game modu

Yeni Philips oyun ekranı, oyuncular için ayarlanan ve size birçok seçenek sunan hızlı erişim OSD'sine sahiptir. "FPS" modu (First person shooting - Birinci şahıs nişancı) oyunlardaki karanlık temaları geliştirerek karanlık bölgelerdeki gizli nesneleri görmenizi sağlar. "Yarış" modu ekranı ayarlayarak hızlı tepki süreleri ve yüksek renkler sunmanın yanı sıra görüntüyü de ayarlar. "RTS" modu (Real time strategy - Gerçek zamanlı strateji) hem belirli alanların vurgulanmasını hem de boyut ve görüntü ayarlamaları yapılmasını sağlayan özel SmartFrame moduna sahiptir. Oyuncu 1 ve Oyuncu 2 modları farklı oyunlara göre özelleştirilmiş kişisel ayarlar sunarak en iyi performansın elde edilmesini sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

27/12/2020

Türkiye

Türkiye

Güzel ürün

Monitör alalı bir hafta oldu görüntü kalitesi çok iyi curved ekran gözü yormuyor ekran parlaklığı cok güzel VA panel tercih ettim renk konusunda daha iyi olduğunu düşünüyorum

Avantajlar

Fiyat performans

Dezavantajlar

Displayport olmaması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Monitor 241E1SCA Full HD Kıvrımlı LCD monitör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-11-27

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Monitor 241E1SCA Full HD Kıvrımlı LCD monitör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-11-27

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Yasal Uyarılar

  1. Ekran kavisinin mm cinsinden yarıçapı

  2. Maksimum çözünürlük, yalnızca HDMI girişi için geçerlidir.

  3. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  4. NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır

  5. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.

  7. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.