Oyuncular için optimize edilmiş SmartImage game modu

Yeni Philips oyun ekranı, oyuncular için ayarlanan ve size birçok seçenek sunan hızlı erişim OSD'sine sahiptir. "FPS" modu (First person shooting - Birinci şahıs nişancı) oyunlardaki karanlık temaları geliştirerek karanlık bölgelerdeki gizli nesneleri görmenizi sağlar. "Yarış" modu ekranı ayarlayarak hızlı tepki süreleri ve yüksek renkler sunmanın yanı sıra görüntüyü de ayarlar. "RTS" modu (Real time strategy - Gerçek zamanlı strateji) hem belirli alanların vurgulanmasını hem de boyut ve görüntü ayarlamaları yapılmasını sağlayan özel SmartFrame moduna sahiptir. Oyuncu 1 ve Oyuncu 2 modları farklı oyunlara göre özelleştirilmiş kişisel ayarlar sunarak en iyi performansın elde edilmesini sağlar.