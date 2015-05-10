Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS-ADS geniş ekran teknolojisi

IPS ADS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece hemen her açıdan TV izleyebilirsiniz. IPS-ADS ekranlar, standart TN panellerden farklı olarak size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.