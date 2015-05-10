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Üretimden kaldırıldı

LCD monitör ve SmartControl Lite

240V5QDSB/01

Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

Bu Philips ekranla canlı görüntülerin tadını çıkarın. HDMI ve SmartControl lite özellikli bu ekran mükemmel bir seçim!

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Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

  • V Line

  • 24 (60,5 cm / 23,8 inç diag.)

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS-ADS geniş ekran teknolojisi

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS-ADS geniş ekran teknolojisi

IPS ADS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece hemen her açıdan TV izleyebilirsiniz. IPS-ADS ekranlar, standart TN panellerden farklı olarak size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

Cıva İçermez çevre dostu ekran

LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.

VESA montaj daha fazla esneklik sağlar

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. HDMI kabloları bölgeye ve modele göre değişiklik gösterir.

  3. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir