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Üretimden kaldırıldı

LCD monitör ve SmartControl Lite

240V5QDSB/00

Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

Bu Philips ekranla canlı görüntülerin tadını çıkarın. HDMI ve SmartControl lite özellikli bu ekran mükemmel bir seçim!

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Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

  • V Line

  • 24 (60,5 cm / 23,8 inç diag.)

SmartControl Lite ile kolay ekran performansı ayarlama

SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.

Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

Kompakt tasarımı sayesinde daha fazla alan

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. HDMI kabloları bölgeye ve modele göre değişiklik gösterir.

  3. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir